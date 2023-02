Dobrosusjedske odnose dodatno učvršćivati

Podgorica, (MINA) – Dobrosusjedski odnosi Crne Gore i Kosova, u vremenu izazova na regionalnom ali i globalnom planu, treba da budu dodatno učvršćeni kroz uzajamnu podršku u ostvarivanju strateških ciljeva, saopšteno je na sastanku ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića sa kosovskim kolegom Dželjaljem Svečljom.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, tokom dvodnevne posjete Kosovu, Adžić sastao se Svečljom.

„Sastanak dvaju ministara bio je prilika da zajednički konstatuju dobre i prijateljske odnose dvije zemlje, kao i obostranu posvećnost saradnji u oblasti unutrašnjih poslova, kako na strateškom tako i na operativnom planu“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, prilog kvalitetnim bilateralnim vezama je i aktivan doprinos koji Crna Gora i Kosovo daju kroz regionalne inicijative, promovišući regionalnu stabilnost.

Adžić je poručio da dalje učvršćivanje tih veza još više će doprinijeti bezbjednosti u regionu.

