Djeca i nastavnici iz 12 škola sa sjevera razvijaće digitalne vještine

Podgorica, (MINA) – Projekat pod nazivom Digitalno, inkluzivno i transformativno: Kvalitetno obrazovanje, koji će trajati dvije godine, biće realizovan u 12 škola sa sjevera Crne Gore, a obuhvatiće preko šest hiljada djece i adolescenata i više od 300 nastavnika i ICT koordinatora.

Projekat, koji realizuju Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, UNICEF, UNESCO i Međunarodna organizacija rada (MOR), a uz finansijsku podršku Fonda za ubrzani razvoj Crne Gore, zvanično je predstavljen danas u prostorijama Ministarstva.

Iz Ministarstva su kazali da je projektom planirana izrada digitalnih sadržaja koji će biti sastavni dio koncepta Digitalna škola koji je taj resor u prethodnom periodu razvio sa UNICEF-om.

Kako su naveli, biće organizovana obuka nastavnika i ICT koordinatora, opremanje i pokretanje EdTech habova, kao i organizacija digitalnih ljetnjih kampova za učenike.

„Projekat će se realizovati u 12 škola iz šest opština na sjeveru Crne Gore, obuhvatiće preko šest hiljada djece i adolescenata i više od 300 nastavnika i ICT koordinatora, a trajaće dvije godine“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je vrijednost projekta 500 hiljada USD.

Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšič Stojanović kazala je da je digitalno okruženje postalo prirodno okruženje djece i mladih kao i da je zadatak da u skladu sa ciljevima obrazovanja i vaspitanja, škola postane okruženje koje snažno podržava razvoj digitalnih i ostalih, sa njima povezanih, kompetencija.

„Strategijom za digitalizaciju obrazovnog sistema postavili smo sebi ambiciozan plan i bićemo istrajni u sprovođenju istog“, rekla je Jakšić Stojanović.

Kako je navela, projekat je u skladu sa Strategijom i veoma značajan za razvoj i unapređenje digitalnih vještina učenika i nastavnika.

„Posebno nam je bitno da se u obrazovno-vaspitnim ustanovama uspostave EdTech habovi koji će okupiti djecu i dati im mogućnosti da unapređuju digitalne vještine“, rekla je Jakšić Stojanović.

Ona je kazala da im je od posebnog značaja da podstaknu i podrže djecu koja pokazuju interesovanje za informaciono-komunikacione tehnologije.

„Ako pođemo od činjenice da su to danas deficitarna zanimanja, a da bez dovoljno kadrovskih kapaciteta iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija ne možemo sprovoditi digitalnu revoluciju ni u obrazovnom sistemu, ni u drugim resorima, dolazimo do taga da obrazovni sistem u procesu digitalne trasformacije ima ključnu ulogu“, poručila je Jakšić Stojanović.

Ona je naglasila da će resorno Ministarstvo, osim računarske opreme koja je školama obezbijeđena, intezivno raditi na kreiranju digitalnih sadržaja koji će unaprijediti obrazovno-vaspitni proces rada i obezbijediti dovoljno resursa za modernizaciju nastave i rada škole.

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huan Santander rekao je da je, da bi se digitalna revolucija desila u školama, potrebno nastavnicima pružiti obuke iz digitalne pedagogije, kao i opremiti učionice novim tehnologijima, što će djeci omogućiti da stiču digitalne vještine.

On je kazao da je cilj ove inicijativerješavanje izazova koje donosi digitalna revolucija kroz stvaranje mogućnosti da preko šest djevojčica i dječaka u najsiromašnijoj, sjevernoj regiji Crne Gore u školama svakodnevno razvijaju digitalne vještine.

„Bolji kvalitet obrazovanja za ovu djecu donijeće im kvalitetnije poslove u 21. vijeku i pomoći im da prekinu ciklus siromaštva”, poručio je Santander.

Šef UNESCO kancelarije u Sarajevu, Siniša Šešum, kazao je da je iz perspektive UNESCO-a kvalitetno i inkluzivno obrazovanje kamen temeljac društvenog napretka.

„A njegova integracija s digitalnim tehnologijama od suštinskog značaja za podsticanje ravnopravnog i održivog razvoja, a to je ujedno i naša zajednička odgovornost za buduće generacije“, dodao je Šešum.

Specijalista za razvoj vještina i zapošljivosti u MOR-u, Alesandra Molz navela je da u vremenu višestrukih i brzih promjena ova organizacija obrazovanje i vještine definiše kao najvažnije sredstvo pomoću koje ljudi mogu da upravljaju digitalnom transformacijom.

Rezidentni koordinator Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, Vladimir Gjorgjiev, naglasio je važnost zajedničkih projekata kroz koje UN agencije koordinirano pružaju tehničku i ekspertsku podrsku Vladi u ostvarivanju sistemskih rezultata.

