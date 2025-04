Deset volontera Mirovnog korpusa počinje službu u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Grupa od deset volontera Mirovnog korupusa položiće naredne sedmice zakletvu kojom će se obavezati na dvije godine službe u Crnoj Gori.

Kako je saopšteno iz Mirovnog korpusa, novi volonteri će zakletvu položiti 9. aprila.

„Volonteri Mirovnog korpusa će sarađivati sa kolegama iz Crne Gore, predavati engleski jezik, pokretati značajne programe i inicijative za mlade, organizovati vannastavne aktivnosti i još mnogo toga“, kaže se u saopštenju.

Najavljeno je da će svečanosti prisustvovati ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke, ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović, direktorica, volonteri i zaposleni Mirovnog korpusa, predstavnici organizacija civilnog društva, nastavnici, direktori škola.

U saopštenju se navodi da ceremonija polaganja zakletve označava posvećenost nove grupe volontera Mirovnog korpusa koji će udružiti napore sa crnogorskim kolegama i volonterima, koji već rade u crnogorskim školama kao nastavnici engleskog jezika.

„Pored njihove lične predanosti, ceremonija slavi partnerstvo između volontera američkog Mirovnog korpusa i njihovih crnogorskih saradnika, uključujući nastavnike i članove zajednice“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da ceremonija odražava zajedničku posvećenost Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija unapređenju kvalitetnog obrazovanja i naglašava uspješno partnerstvo između Amerikanaca i Crnogoraca.

„Poslije ceremonije, deset volontera će se premjestiti na svoje lokacije i započeti službu u Crnoj Gori od 10. aprila“, navodi se u saopštenju.

Mirovni korpus je međunarodna mreža volontera, članova zajednice, partnera zemalja domaćina i zaposlenih vođena misijom agencije za svjetski mir i prijateljstvo.

Iz Mirovnog korupsa su naveli da, na poziv vlada širom svijeta, njihovi volonteri rade zajedno sa članovima zajednica na projektima koji su lokalni prioriteti u oblastima obrazovanja, zdravstva, poljoprivrede, ekonomskog razvoja zajednica i razvoja mladih.

Kako su rekli, od kada je američki predsjednik Džon Kenedi 1961. godine osnovao Mirovni korpus, preko 240 hiljada Amerikanaca služilo je u 142 države širom svijeta.

Navodi se da su volonteri Mirovnog korpusa u Crnoj Gori na poziv crnogorske Vlade.

Dodaje se da program Mirovnog korpusa „Podučavanje engleskog jezika kao stranog jezika (TEFL)“ ima za cilj unapređenje nastave engleskog jezika i metoda učenja, što povećava profesionalne, akademske i lične mogućnosti nastavnika, učenika i članova zajednice.

