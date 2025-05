Delegacija Adaptacionog fonda u posjeti Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Visoka delegacija Adaptacionog fonda boravi u Crnoj Gori u okviru regionalne misije koja obuhvata i Albaniju i Sjevernu Makedoniju, u cilju sagledavanja rezultata regionalnog projekta za upravljanje rizicima od poplava u slivu Drima.

To je saopšteno je iz Kancelarije Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori.

Regionalni projekat za upravljanje rizicima od poplava u slivu rijeke Drim se realizuje uz podršku UNDP-a.

Navodi se da je delegacija Adaptacionog fonda, tokom boravka u Podgorici, posjetila kancelariju UNDP-a, gdje je održan sastanak sa stalnom predstavnicom UNDP-a Ekaterinom Paniklovom i timom.

„Razgovarano je o sprovedenim aktivnostima, budućim prioritetima i mogućnostima za dalju saradnju u oblasti prilagođavanja klimatskim promjenama“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je delegacija u Ulcinju obišla rekonstruisani nasip Gropat-Štodra na rijeci Bojani – ključnu mjeru vrijednu 700 hiljada EUR, koja pruža dugoročnu zaštitu za dvije hiljade ljudi i više od sedam hiljada hektara poljoprivrednog zemljišta.

„Lokalne zajednice i timovi za zaštitu i spašavanje podijelili su iskustva o ranijim poplavama, naglašavajući hitnu potrebu za daljom rekonstrukcijom i jačanjem lokalnih kapaciteta za odgovor na klimatske izazove“, naveli su iz UNDP-a.

Kako su rekli, delegacija se sastala i sa predsjednikom Opštine Ulcinj, Gencijem Nimanbeguom, s kojim je razgovarano o lokalnim prioritetima u upravljanju rizicima od poplava.

U saopštenju se navodi da su održani i sastanci sa predstavnicima Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje je istaknuta potreba za nastavkom regionalne saradnje i planovima za obezbjeđivanje dodatnih sredstava iz EU fondova za dalju zaštitu područja oko rijeke Bojane.

„Ova posjeta predstavlja važan korak ka jačanju saradnje i otvaranju novih prilika za ulaganja u otpornost zajednica na klimatske promjene“, kaže se u saopštenju.

Iz Kancelarije UNDP-a su rekli da Adaptacioni fond, osnovan 2010. godine u okviru Kjoto protokola, ima ključnu ulogu u podršci zemljama u razvoju u prilagođavanju negativnim efektima klimatskih promjena.

„Od osnivanja, Fond je opredijelio oko 1,25 milijardi USD za projekte i programe usmjerene na adaptaciju i otpornost na klimatske promjene, uključujući 183 konkretna, lokalizovana projekta u najugroženijim zajednicama zemalja u razvoju širom svijeta, sa oko 45,8 miliona krajnjih korisnika“, naveli su iz UNDP-a.

Navodi se da UNDP i Adaptacioni fond sarađuju na brojnim projektima i programima, pružajući podršku za više od 100 država u svijetu u sprovođenju mjera za prilagođavanje klimatskim promjenama, zaštitu života, imovine i prirodnih resursa.

