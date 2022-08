Danas sjednica Vlade posvećena tragičnom događaju na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore u tehničkom mandatu održaće danas posebnu tematsku sjednicu povodom tragičnog događaja na Cetinju 12. avgusta.

Najavljeno je da će pored članova Vlade sjednici prisustvovati gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković.

Vuk Borilović je 12. avgusta u cetinjskom naselju Medovina, ubio deset osoba, a ranio šest, nakon čega je ubijen.

