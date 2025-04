Danas se obilježava Dan studenata

Podgorica, (MINA) – Crnogorski visokoškolci danas će proslaviti Dan studenata, koji se obilježava u znak sjećanja na Žarka Marinovića, studenta prava koji je ubijen 1936. godine u Beogradu, u aprilskom štrajku.

Iz Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore (SPUCG), kazali su povodom Dana studenata da donosioci odluka nijesu dovoljno spremni da se suštinski pozabave problemima koji opterećuju visokškolce.

Oni su zatražili da studenti budu u fokusu djelovanja nadležnih i da pitanja o obrazovnom sistemu budu na listi stvarnih prioriteta.

Iz SPUCG navode da već godinama, sistem visokog obrazovanja nije usklađen sa potrebama i zahtjevima crnogorskog tržišta rada, zbog čega se generacije studenata susrijeću sa brojnim posljedicama.

“U ovom dijelu, kao jedino rješenje vidimo donošenje novog Zakona o visokom obrazovanju, promjenu modela studija ali i istim zakonskim tekstom, neizostavno i urgentno rješavanje statusa studenata koji studiraju po aktuelnom modelu studija – budući da je velikom broj generacija upisanim od studijske 2017/18. godine pričinjena nepravda, onemogućena participacija i konkurentnost na tržištu rada i u tom pogledu – ugrožena egzistencija”, smatraju u SPUCG.

Kako su ocijenili prihvatanjem rješenja i prijedloga Studentskog parlamenta omogućilo bi se postizanje sklada između onoga što studente očekuje na tržištu rada nakon završenih studija, kao i kompetencija i kvalifikacija koje stičemo u toku školovanja.

“Studentski parlament će, kao i do sada, biti na braniku prava i interesa studenata, činiti da se njihov glas čuje i interesi poštuju – i u tom pogledu ćemo koristiti različite vidove djelovanja, u zavisnosti od dinamike i stepena ispunjenosti zahtjeva studenata”, poručili su iz SPUCG.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS