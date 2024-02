Danas sastanak MPNI i Sindikata prosvjete

Podgorica, (MINA) – Sastanak Ministarstva prosvjete, nauka i inovacija (MPNI) sa predstavnicima Sindikata prosvjete trebalo bi da bude održan danas, dan prije najavljenog početka štrajka prosvjetara.

Iz MPNI su ranije pozvali Sindikat prosvjete da nastave dijalog kako bi našli sistemsko i održivo rješenje, a vodeći računa o interesima djece i roditelja.

Kako je saopšteno iz MPNI, oni su u petak predstavnicima Sindikata prosvjete ponovili ponudu Ministarstva finansija i Vlade, koja podrazumijeva uvećanje zarade prosvjetnim radnicima u neto iznosu od minimum 15 odsto.

To uvećanje bi se, kako je najavljeno, počelo primjenjivati najkasnije od kraja trećeg kvartala tekuće godine.

Prema odluci Sindikata prosvjete, prosvjetari sjutra započinju štrajk.

Predsjednik Sindikata Radomir Božović kazao je na konferenciji za medije u petak da najavom štrajka ne zatvaraju vrata pregovorima.

