Danas protest zaposlenih u pravosudnim institucijama

Podgorica, (MINA) – Protest zaposlenih u pravosudnim institucijama, kojim se nadležnima želi skrenuti pažnja na nebezbjednost sudova u kojima rade, biće održan danas ispred Osnovnog.

Predsjednik Advokatske komore Zdravko Begović kazao je za Portal RTCG da je protest način da skrenu pažnju nadležnima na nebezbjednost u osnovnim sudovima u državi.

“Ono čemu smo svjedočili u petak je posljednji poziv nadležnima da obezbijede sigurnost u zgradama osnovim sudovima, kako bi svi zaposleni, ali i građani, bili bezbjedni”, rekao je Begović.

On je pozvao sve građane da im se pridruže sjutra na protestu ispred Osnovnog suda u Podgorici.

U eksploziji koja se u petak dogodila u zgradi podgoričkog Osnovnog suda poginula jedna osoba, a više ljudi je povrijeđeno.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS