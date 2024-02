Danas protest Sindikata uprave i pravosuđa ispred Vlade

Podgorica, (MINA) – Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore (SUPCG) organizovaće danas protest ispred zgrade Vlade zbog, kako su naveli, nepoštovanja kolektivnog ugovora o povećanju zarada u toj oblasti.

Predsjednik SUPCG Nenad Rakočević kazao je da je nezadovoljstvo zaposlenih u javnoj upravi i pravosuđu doseglo vrhunac.

“A koliko je ono pokazaće se sjutra ispred zgrade Vlade, u 11 sati, kada će se po najavama pojaviti i više nego dovoljan broj ljudi iz svih gradova Crne Gore”, rekao je Rakočević.

On je pozvao zaposlene iz javne uprave i pravosuđa da sjutra ispred Vlade dođu u što većem broju.

“Kako bi mogli pogledati svojoj djeci i porodicama u lice i reći im da su oni bili ti koji su se borili za njih i sebe, ne kao pripadnici i simpatizeri bilo koje političke frakcije, već kao odgovorni hrabri ljudi koji se bore samo i jedino za svoje pravo za normalan život”, dodao je Rakočević.

