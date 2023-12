Danas protest protiv gradnje u centru Podgorice

Podgorica, (MINA) – Grupa građana protestovaće danas protiv najavljene izgradnje novog stambenog objekta u centru Podgorice, koji bi, kako su kazali, narušio kvalitet života mještana i ugrozio višedecenijska stabla na toj lokaciji.

Kako je saopšteno, cilj okupljanja je sprečavanje izgradnje stambene zgrade na zelenoj površini, zaštita zelenih površina u centru grada i stavljanje van snage DUP-a Nova Varoš 2, kojim je predviđena dalja devastacija zelenih površina u centru grada.

“Nova zgrada, koja će po planu imati 11 luksuznih stanova, ugroziće više stabala koja su na toj parceli već 60 godina, a biće izgrađena u neposrednoj blizini već postojećih zgrada čime će se narušiti kvaitet života mještana”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, postoji opasnost da će građevinski radovi na tom zemljištu pričiniti materijalnu štetu temeljima postojećih zgrada koje su stare preko 70 godina.

Navodi se da je izgradnja je planirana iza zgrade Hotela Zija, na zelenoj površini i na dosadašnjem parkingu “Montenegro airlinesa”.

“Parcela je nekada bila u vlasništvu Zetatransa a od 2010. je u vlasništvu Demokratske partije socijalista (DPS). DPS je skorije parcelu prodao izvođaču, firmi Eurozox za milion EUR”, kaže se u saopštenju.

Građani su naveli da su iz te firme dobili informaciju da je u toku izrada elaborata za presađivanje nekoliko stabala čempresa.

Tome se, kako je saopšteno, svi stanovnici kvarta protive, a presađivanje bi vjerovatno bilo i neuspješno jer se radi o starim stablima.

“Saznali smo iz medija da je izvođač radova već podnio zahtjeve za izgradnju i da se čeka odluka Glavnog gradskog arhitekte. Protest će se održati u subotu u 12 sati u dvorištu iza hotela Ziya”, kaže se u saopštenju.

