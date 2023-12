Danas protest prosvetnih radnika ispred Skupštine

Podgorica, (MINA) – Sindikat prosvjete (SPCG) organizovaće danas protest ispred Skupštine Crne Gore jer Budžetom za narednu godinu zaposlenima u toj oblasti nije predviđeno povećanje zarada od deset odsto.

Predsjednik SPCG Radomir Božović pozvao je sve zaposlene u prosvjeti, ne samo članove Sindikata, da dođu na protest.

On je podsjetio da su prošle godine potpisali Granski kolektivni ugovor u kojem je predviđeno povećanje koeficijenata za zaposlene u prosvjeti.

Božović je dodao da su, kada su pregovarali, postigli mjeru kompromisa da bi došli do ukupnog povećanja od 45 odsto, u dvije godine, iz tri puta.

On rekao i da vjeruje da će biti postignut dogovor sa Vladom i u Skupštini Crne Gore usvojen amandman na budžet koji omogućava povećanje plata prosvjetnim radnicima od 1. januara.

Božović je pozvao premijera Milojka Spajića i poslanike u Skupštini Crne Gore da ispoštuju ono što je potpisano i „ni slovo preko toga“.

