Danas na snazi crveni meteoalarm zbog jakog vjetra i kiše

Podgorica, (MINA) – Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju (ZHMS) izdao je za danas crveni meteoalarm, zbog najavljenog jakog vjetra i obilne kiše.

Kako je objavljeno na sajtu Zavoda, danas se u kontinentalnim i planinskim oblastima, kao i u centralnom dijelu i na primorju, očekuju udari vjetra od preko 90 kilometara na sat.

U tim oblastima očekuje se i jaka kiša, od deset do 20 milimetara padavina za tri sata.

“Moguće su vremenske nepogode i grad”, upozorili su iz ZHMS.

Kako su najavili, u istočnim i sjeveroistočnim predjelima Crne Gore ujutru, a moguće i poslijepodne, očekuje se često umjerena do jaka kiša ili pljuskovi sa grmljavinom.

Iz ZHMS su kazali da će obilne padavine pratiti jak, na udare i olujni južni vjetar.

Navodi se da se u drugom dijelu dana i tokom noći očekuje djelimično razvedravanje, uz samo ponegdje malo kiše, a poslijepodne će i južni vjetar znatno oslabiti.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) ranije su saopštili da će područje Crne Gore biti pod uticajem ciklonske aktivnosti i da su intenzivne padavine naročito moguće u noći između četvrtka i petka, kao i u petak tokom prvog dijela dana.

Oni su upozorili da su, zbog obilnih padavina, moguće lokalne poplave posebno u urbanim sredinama, bujičnim tokovima i duž saobraćajnica koje prolaze kroz planinske predjele.

Direktorat za zaštitu i spašavanje MUP-a apelovao je na građane da prate zvanična saopštenja i preduzmu mjere zaštite kako bi umanjili potencijalne posljedice ovih vremenskih nepogoda.

Oni su preporučili građanima da se pripreme za nepogode i osiguraju imovinu, posebno ako žive u područjima koja su podložna poplavama ili jakim vjetrovima.

“Izbjegavajte putovanja ukoliko nije neophodno, naročito u planinskim predjelima i područjima koja su sklona odronima”, kazali su iz Direktorata.

Oni su rekli i da građani treba da budu spremni na prekide u snabdijevanju i da pripreme najvažnije u slučaju prekida u snabdijevanju vodom, strujom ili komunikacijama.

Direktorat, kako se navodi, ostaje u stalnom kontaktu sa svim relevantnim službama kako bi se adekvatno odgovorilo na sve eventualne posljedice vremenskih nepogoda.

“Apelujemo na sve građane da preduzmu odgovarajuće mjere kako bi zaštitili sebe i svoju imovinu”, poručili su iz Direktorata.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS