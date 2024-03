Danas je Uskrs

Podgorica, (MINA) – Hrišćanski vjernici koji vrijeme računaju po Gregorijanskom kalendaru proslaviće danas najveći hrišćanski praznik Uskrs.

Praznik vaskrsenja Isusa Hrista slavi se tri dana i predstavlja pokretni praznik, što znači da se njegov datum mijenja svake godine, ali uvijek mora da bude u nedjelju.

Uskrs nosi epitet najstarijeg i najvećeg hrišćanskog praznika, jer predstavlja samu suštinu hrišćanstva.

Uskrs je za vjernike vrijeme radosti i nade, kao i prilika za okupljanje sa porodicom i prijateljima.

U mnogim crkvama za Uskrs se organizuju posebne mise i liturgijski obredi, a običaji kojima katolički vjernici proslavljaju ovaj veliki praznik razlikuju se širom svijeta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS