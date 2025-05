Danas inauguraciona misa pape Lava XIV

Rim, (MINA) – Papa Lav XIV predvodiće danas inauguracionu misu u Vatikanu, čime će zvanično započeti svoju službu kao 267. poglavar Rimokatoličke crkve.

Početak liturgijske službe zakazan je za deset sati u Rimu, a prisustvovaće joj brojni svjetski zvaničnici i vjerski lideri.

Misa će biti održana na Trgu Svetog Petra ispred Bazilike Svetog Petra u Vatikanu, prenosi Tanjug.

Među zvaničnicima koji će prisustvovati inauguracionoj misi su potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens i američki državni sekretar Marko Rubio, austrijski kancelar Kristijan Štoker, kanadski premijer Mark Karni, predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lejen, francuski premijer Fransoa Bajru, njemački kancelar Fridrih Merc.

Inauguracionoj misi prisustvovaće i predsjednik Italije Serđo Matarela i premijerka Đorđa Meloni, predsjednik Izraela Isak Hercog, ministarka kulture Rusije Olga Ljubinova, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Crnogorsku delegaciju na ceremoniji inauguracije novog pape predvodiće predsjednik Vlade Milojko Spajić.

Bivši američki kardinal Robert Prevost, koji je kao papa uzeo ime Lav XIV, izabran je 8. maja za poglavara Rimokatoličke crkve.

