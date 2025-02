Danas blokade saobraćajnica u sedam gradova

Podgorica, (MINA) – U više crnogorskih gradova danas će biti blokirane saobraćajnice, u znak podrške studentima koji u Podgorici protestuju zbog neispunjenih zahtjeva nakon tragedije na Cetinju.

Blokade su najavljene za 17 sati i 26 minuta u Podgorici, na Cetinju, u Baru, Kotoru, Nikšiću, Budvi i Herceg Novom, a počeće sa “23 minuta buke”.

Neformalna grupa studenata “Kamo Śutra?” organizuje blokadu mosta iznad Karvera u Podgorici, dok će građani organizovati blokade u šest drugih gradova.

Studenti su saopštili da trenutno organizuju blokade samo u Podgorici i poručili da podržavaju građanske blokade u svim gradovima, pod uslovom da nijesu partijski organizovane.

„Veoma nas raduje što vidimo građane koji se u svojim gradovima okupljaju i blokiraju saobraćajnice“, naveli su iz grupe “Kamo Śutra?”.

Oni su pozvali sve koji pripremaju vizuale za blokade u svojim naseljima i gradovima da ne koriste logo grupe “Kamo Śutra?”, jer se tako stvara zabuna kod građana, koji im šalju upite o blokadama za koje nemaju informacije.

Kako je najavljeno, građani će na Cetinju blokirati kružni tok prema Budvi, a u Nikšiću kružni tok kod Stare pošte.

U Baru će biti blokirana glavna ulica preko puta Robne kuće, u Kotoru pješački prelaz kod Luke, u Herceg Novom kružni tok Meljine, dok će u Budvi biti blokiran kružni tok kod stadiona.

Grupa “Kamo Śutra?” prethodna dva dana je organizovala blokade u Podgorici – u utorak kružnog toka kod Capital plaze, a u ponedjeljak ulice 13. jula.

Oni su više puta poručili da će nastaviti sa protestima sve dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni.

Studenti traže smjenu ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i potpredsjednika Vlade za bezbjednost i odbranu Alekse Bečića, kao i ažurnije i proaktivno djelovanje nadležnih institucija po pitanju predmeta posjedovanja oružja.

Njihovi zahtjevi se odnose i na povratak građanskog obrazovanja kao obaveznog predmeta u svim osnovnim i srednjim školama i na poboljšanje institucionalnog pristupa brizi o mentalnom zdravlju.

Premijer Milojko Spajić je, u odgovoru na zahtjeve grupe “Kamo Śutra?”, rekao da su svi članovi Vlade podložni promjeni, nakon evaluacije rada i detaljne analize učinaka.

Nakon toga predstavnici studenata kazali su da njihov zahtjev više nijesu ostavke Šaranovića i Bečića, već njihove smjene.

Cetinjanin Aco Martinović ubio je 1. januara 12 osoba, među kojima dvoje djece, i ranio četiri, od kojih je jedna preminula 9. januara u Kliničkom centru.

