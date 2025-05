Danas 21 godina od ubistva Duška Jovanovića

Podgorica, (MINA) – Vlasnik i glavni i odgovorni urednik lista Dan, Duško Jovanović ubijen je na današnji dan prije 21 godinu ispred redakcije tog medija.

Jovanović je ubijen oko ponoći 27. maja 2004. godine, kada je u njega, iz golfa 3, ispaljen rafal iz automatske puške.

Iz Centra za građansko obrazovanje (CGO), kazali su da ubistvo Jovanovića nije samo bolan podsjetnik na nerazriješeno političko nasilje sa tragičnim ishodom, već i ozbiljan test institucionalne zrelosti crnogorskog društva koji ni nakon dvije decenije nije položen.

“Iako je odmah nakon zločina otvorena istraga i djelimično pravosnažno procesuiran jedan izvršilac, ključna pitanja – ko su nalogodavci, kakva je bila institucionalna odgovornost i u kojem političkom kontekstu je došlo do zločina – i dalje ostaju bez odgovora”, rekao je saradnik na programima CGO-a Nikola Obradović.

On je kazao da odsustvo volje da se ti aspekti razjasne ukazuje na slabosti sistema i kontinuitet kulture nekažnjivosti, što dodatno narušava ionako slabo povjerenje građana u vladavinu prava.

Obradović smatra da se stiče se utisak da promjene političkih struktura nijesu donijele promjenu u pristupu ovom slučaju.

“I dalje je prisutno formalističko, ponekad i instrumentalizovano pominjanje ubistva Duška Jovanovića, bez stvarne namjere da se dođe do pune istine. Takav odnos ne samo da uskraćuje pravdu porodici Jovanović, već i šalje opasnu poruku – da zločini nad novinarima mogu ostati nekažnjeni ukoliko zadiru u politički osjetljive domene”, naveo je Obradović.

Iz CGO-a su istakli da aktuelni ambijent u kojem funkcionišu mediji u Crnoj Gori ne ukazuje da su izvučene pouke iz ubistva Duška Jovanovića.

“Naprotiv, svjedočimo kontinuiranoj retorici protiv medija i novinara, često upravo od strane nosilaca najviših javnih funkcija, i to samo zato što im se ne dopada njihovo izvještavanja”, kazao je Obradović.

On je dodao da pojedini predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti zloupotrebljavaju poziciju i (in)direktno vrše pritisak na medije, osporavaju njihov integritet ili, čak, najavljuju mjere koje bi mogle dovesti do njihovog gašenja ili ograničenja rada.

Obradović je ocijenio da takvo postupanje, naročito kada dolazi iz pozicije političke moći, često zaštićene imunitetom, obeshrabruje sve koji se bave istraživačkim novinarstvom ili pristupaju kritički u odnosu na rad vlasti.

“U tom smislu, sloboda izražavanja u Crnoj Gori ne trpi samo zbog pojedinačnih napada, već i zbog sistemskog oblikovanja okruženja koje novinare postavlja u ranjiv, defanzivan i pravno nezaštićen položaj”, kazao je Obradović.

On je rekao da, u kontekstu evropskog puta Crne Gore, pitanje bezbjednosti novinara i efikasnog procesuiranja zločina nad njima nije samo samo profesionalna i etička obaveza prema medijskoj zajednici, već i ključni indikator posvećenosti demokratskim vrijednostima.

“Dok svi aspekti ubistva Duška Jovanovića ne budu otkriveni, a praksa zaštite novinara dosljedno sprovođena, Crna Gora će ostati društvo koje ne štiti osnovna prava svojih građana i ne uspijeva da izgradi demokratsku političku kulturu”, istakao je Obradović.

