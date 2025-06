Ćulafić razgovarao sa mještanima čiji posjedi su obuhvaćeni zonama zaštite u Biogradskoj gori

Podgorica, (MINA) – Problemi mještana Kolašina, Mojkovca i Berana čiji su privatni posjedi obuhvaćeni zonama zaštite u okviru Nacionalnog parka Biogradska gora, razumni su i opravdani, a Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS) u narednim danima će analizirati zahtjeve i predloge.

To je rekao resorni ministar Damjan Ćulafić, nakon sastanka sa predstavnicima mještana iz tih opština, kojem su prisustvovali i direktor Agencije za zaštitu životne sredine Milan Gazdić i direktorica Nacionalnih parkova (NPCG) Marinela Đuretić.

Ćulafić je, u izjavi medijima, istakao da su brojni problemi koje su mještani iznijeli razumni i opravdani i da će Ministarstvo u narednim danima detaljnije analizirati sve zahtjeve i predloge.

Iz MERS-a je saopšteno da su ključne teme sastanka bile korišćenje privatnih imanja u okviru zaštićenih zona, legalizacija postojećih privremenih objekata, kao i revizija granica Nacionalnog parka.

„Smatram da komunikacija sa mještanima mora biti daleko intenzivnija, gotovo svakodnevna, dok ne dođemo do obostrano prihvatljivih rješenja, uz striktno poštovanje zakonskih okvira“, kazao je Ćulafić.

On je kazao da je zajednički zaključak sastanka da je dogovoreno da se uputi zahtjev lokalnim samoupravama da delegiraju svoje predstavnike u Radnu grupu za izradu Predloga zakona o nacionalnim parkovima.

„Druga tema jeste upravo studija revizije granica i zona Nacionalnih parkova. Zaključak je da se vlasnici privatnih parcela koje su obuhvaćene granicama Nacionalnih parkova inkluzivnije uključe u neposredni razgovor sa predstavnicima Agencije za zaštitu životne sredine“, kazao je Ćulafić.

On je naveo da su se, kao treći zaključak, dogovorili da malo intenzivnije, i on kao resorni ministar u komunikaciji sa ministrom prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slavenom Radunovićem, pokušaju da u narednih nekoliko dana dogovore i neko optimalno rješenje, u granicama zakona, za legalizaciju nekih privremenih objekata.

Govoreći o zahtjevu da se pojedine privatne parcele uključe u zonu 3 zaštite, kako bi se omogućila gradnja privremenih objekata za potrebe poljoprivrede i turizma, Ćulafić je kazao da to nije ultimatum, već predlog građana.

„Ministarstvu je prihvatljivo sve što je u skladu sa zakonom i stručnim mišljenjem. Kompromisi su mogući, ali isključivo u okviru onoga što zakon i nauka dozvoljavaju“, poručio je Ćulafić.

