Ćulafić: Nosioci javnih funkcija ekologiju koriste za samopromociju

Podgorica, (MINA) – Ljudi u Crnoj Gori, među kojima se ističu i nosioci javnih funkcija, ekologiju doživljavaju kao teren za samopromociju, bez ikakve realne svijesti o njenoj kompleksnosti, ocijenio je ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić.

On je, kako je objavljeno na Fejsbuk /Facebook/ stranici Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS), naveo da je kampanja “Čuvaj da te čuva” samo jedna u nizu koje taj resor sprovodi već deset mjeseci.

“MERS već deset mjeseci aktivno radi na promociji zdrave životne sredine, i ukazuje na značaj prirode koju Crna Gora ima“, rekao je Ćulafić.

Prema njegovim riječima, jedan od prioritetnijih zadataka je borba protiv populizma, „jalovog i bez ploda, kojeg je na pretek“.

„Ljudi, među kojima se u izvjesnoj mjeri ističu i nosioci javnih funkcija, nažalost, doživljavaju ekologiju kao teren za samopromociju, bez ikakve realne svijesti o njenoj kompleksnosti, zapuštenosti u Crnoj Gori, finansijskim i administrativnim snagama koje su potrebne, a posebno o njenom višestrukom značaju“, naveo je Ćulafić.

On je kazao da je Ministarstvo mjesecima vodilo bitke na tom polju, kampanjama, obilascima terena, izradom propisa i strategija, ubjeđivanjem drugih šta je sve potrebno da bi se Poglavlje 27 uspješno zatvorilo.

„Borbom protiv tihih i otvorenih opstrukcija u radu, trpljenjem užasnih uslova u kojima MERS funkcioniše, izdvajanjem novca za konkretne projekte, posredovanjem među „zaraćenim“ stranama, javnim istupima, ponekad i ponekom „svađom“, ali rezultat je tu. Probudili smo Crnu Goru“, dodao je Ćulafić

On je kazao da su u MERS-u pokazali mudrost i da su Crnoj Gori potrebni svi – od sportista i naučnika, preko civilnog sektora, do donosilaca odluka.

Prema riječima Ćulafića, struktura ljudi i njihov broj, koji će biti dio kampanje, dokaz su da se oko jedne od najvažnijih nacionalnih tema mogu aktivirati mnogi.

„To držim za naš strateški i pametan pristup, konkretnu ljubav i poštovanje prema mojoj zemlji. Probuđena Crna Gora, sa pažnjom usmjerenom na životnu sredinu, moj je najveći uspjeh (i mog tima) u ovih deset mjeseci“, kazao je Ćulafić.

On je istakao da MERS paralelno radi na još nekoliko kampanja u cilju osvješćivanja svih slojeva Crne Gore o životnoj sredini i da neće stati do pune integracije države u Evropsku uniju.

„Ustavni status Crne Gore kao ekološke države mora da se brani – znanjem i radom, a ne praznom pričom“, poručio je Ćulafić.

