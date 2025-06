Ćulafić: Crna Gora opredijeljena za sprovođenje ambicioznih klimatskih politika

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je snažno opredijeljenja za sprovođenje ambicioznih klimatskih politika, poručio je ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Damjan Ćulafić.

On se, kako je saopšteno iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS), u okviru Konferencije Ujedinjenih nacija o okeanima u Nici, danas sastao sa koordinatorkom UNEP/MAP (Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu / Mediteranski akcioni plan), Tatjanom Hemom.

Iz MERS-a su kazali da taj Vladin resor i UNEP/MAP blisko sarađuju na sprovođenju Barselonske konvencije i njenih protokola, s ciljem zaštite morske i obalne životne sredine Mediterana.

„Kako klimatske promjene imaju sve veći uticaj na morsku sredinu, Ćulafić je istakao snažno opredjeljenje Crne Gore za sprovođenje ambicioznih klimatskih politika“, kaže se u saopštenju.

Ćulafić je kazao da je Crna Gora ažurirala svoj Nacionalno utvrđeni doprinos (NDC) i da se obavezala na smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte za 55 odsto do 2030. godine, odnosno za 60 odsto do 2035.

„Usvojili smo Četvrti nacionalni izvještaj o klimatskim promjenama, dok su u toku aktivnosti na donošenju Zakona o klimatskim promjenama i Plana prilagođavanja klimatskim promjenama za period 2025–2035“, istakao je Ćulafić.

On je dodao da je otpočeta i izrada Strategije niskokarbonskog razvoja, u saradnji sa Svjetskom bankom, koja će biti strateški okvir za postizanje klimatske neutralnosti.

Iz MERS-a su naveli da je tokom razgovora bilo riječi i o mogućnosti otvaranja kancelarije UNEP-a u Crnoj Gori, kao i o pristupanju Crne Gore LIFE program.

Hema je istakla pozitivne primjere projekata koji su realizovani u okviru LIFE programa i pohvalila rad MERS-a i njegovog tima.

„Na kraju je pozdravila prisustvo ministra na Konferenciji Ujedinjenih nacija o okeanima i uputila mu poziv za učešće na predstojećoj Konferenciji o klimatskim promjenama (COP), koja će se održati u Egiptu u decembru ove godine“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS