Crnogorski državljanin izručen iz Španije

Podgorica, (MINA) – Službenici podgoričkog Interpola realizovali su danas ekstradiciju crnogorskog državljanina N.B. (53), iz Španije u Crnu Goru.

Iz Uprave policije su rekli da je NCB Interpola Podgorica za N.B. raspisao međunarodnu potragu na osnovu naredbe Višeg suda u Podgorici, radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Navodi se da je N.B. danas predat na dalju nadležnost Višem sudu u Podgorici.

“Službenici Sektora za borbu protiv kriminala – NCB Interpola Podgorica nastavljaju sa intenzivnom međunarodnom obavještajnom saradnjom u cilju realizacije aktivnosti na lociranju i hapšenju međunarodno traženih osoba”, poručuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS