Crna Gora prednjači u regionu po solidarnosti sa ukrajinskim izbjeglicama

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, iako teritorijalno mala država, prednjači po solidarnosti sa izbjeglicama iz Ukrajine u odnosu na države regiona, kazao je ukrajinski ambasador u Crnoj Gori Oleg Gerasimenko.

On je, na sastanku sa ministrom rada i socijalnog staranja Admirom Adrovićem, kazao da Vlada Crne Gore od početka oružanih sukoba u Ukrajini u kontinuitetu nastavlja da pruža pomoć i podršku ukrajinskim izbjeglicama, koje su u određenom broju našle utočište u Crnoj Gori.

“Izrazivši zahvalnost na tome, on je istakao da Crna Gora, iako teritorijalno mala država, prednjači po solidarnosti sa izbjeglicama iz Ukrajine u odnosu na države regiona”, navodi se u saopštenju Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Gerasimenko je, kako se navodi, pohvalio postupanje centara za socijalni rad u domenu njihovih nadležnosti, a koje se tiče obezbjeđivanja adekvatne podrške i servisa izbjeglicama iz Ukrajine.

Adrović je naglasio da žali zbog dešavanja u Ukrajini, dodajući da je Vlada Crne Gore osudila agresiju Rusije na Ukrajinu.

On je istakao da će izbjeglicama iz Ukrajine biti omogućeno da nastave da koriste sva prava kao i u proteklom periodu, te da će im biti pružena podrška u zapošljavanju, omogućena socijalna zaštita, a naročito djeci bez roditeljskog staranja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS