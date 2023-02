Crna Gora prednjači po procentu žena naučnica

Podgorica, (MINA) – Crna Gora prednjači u odnosu na brojne države srednje i zapadne Evrope po procentu žena naučnica u odnosu na ukupan broj naučnika u tim državama, kazala je ministarka nauke i tehnološkog razvoja Biljana Šćepanović.

Šćepanović je, povodom Međunarodnog dana žena i djevojaka u nauci, kazala da Crna Gora može biti ponosna na svoje žene i djevojke koje daju maksimalan doprinos naučnoistraživačkom radu države, uključujući se u nauku još od osnovne škole do profesionalnog bavljenja naukom.

Kako je saopšteno iz Ministarstva kulture i tehnološkog razvoja, Šćepanović je dodala da Crna Gora može biti ponosna i brojkama kako na nacionalnom, tako i na internacionalnom nivou.

“Naime, u našoj bazi istraživača – Crnogorskoj naučnoj mreži – veći je broj žena nego muškaraca naučnika”, rekla je ona.

Šćepanović je navela da je među doktorandima koji su stipendisti Ministarstva nauke za period od 2018-2020. godine, značajno je veći broj djevojaka nego muškaraca, a isto tako je i veći broj žena koje su uspješno završile svoje doktorate iz tog programa stipendiranja.

“Ne samo da možemo da se pohvalimo našim nacionalnim brojkama, nego takođe možemo da se kažemo da smo znatno bolji od svjetskog prosjeka (nešto više od 30 odsto istraživača širom svijeta su žene), dok je u Crnoj Gori taj procenat značajno veći”, rekla je Šćepanović.

Ona je kazala da Crna Gora ponosom može da istakne i da je prema UNESCO-vim podacima iz posljednjih pet godina, osma država u Evropi.

Ona je kazala da zajedno treba poraditi na pružanju podrške naučnicama.

“Da im ne dozvolimo da njihova želja i potreba, od izuzetno velikog značaja za naše društvo, da se ostvare kao majke, bude prepreka njihovom profesionalnom bavljenju naukom. Jer kao što kaže čelnica UNESCO-a: “nauka je potrebna ženama, a žene su potrebne nauci””, rekla je Šćepanović.

U saopštenju se podsjeća da su, prema podacima UNESCO-a, samo 33 odsto istraživača širom svijeta žene, dok su tek 12 odsto članova nacionalnih akademija nauka žene.

Dodaje se da je prema podacima UNESCO-a, tek 30 odsto studentkinja bira fakultet u STEM oblastima – oblasti nauke, tehnologije, inženjeringa i matematike.

