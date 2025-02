Crna Gora postaje članica Opservatorije za nastavu istorije u Evropi

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će sjutra postati punopravna članica Opservatorije za nastavu istorije u Evropi Savjeta Evrope (OHTE), saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Iz tog Vladinog resora su naveli da je Opservatorija Prošireni parcijalni sporazum Savjeta Evrope, čija je misija da promoviše kvalitetno obrazovanje u cilju unapređenja razumijevanja demokratske kulture.

Opservatorija, kako su rekli, daje mogućnost uvida u način na koji se nastava iz istorije organizuje u državama članicama, kroz opšte i tematske izvještaje.

„Članstvo će omogućiti Crnoj Gori da ima predstavnike u tijelima Opservatorije, koji će razmjenjivati mišljenja sa predstavnicima drugih država članica i stručnjacima na sastancima Upravnog odbora i Naučnog savjetodavnog vijeća i gdje će imati prilike da se upoznaju sa najboljim praksama kada je u pitanju realizacija nastave iz te oblasti“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će se, takođe, otvoriti mogućnost učešća na brojnim događajima – konferencijama, seminarima, obukama i radionicama posvećenih razmjeni metoda i iskustava u nastavi istorije, poput HISTOLAB-a.

„Opservatorija za nastavu istorije u Evropi i HISTOLAB su komplementarni i povezani projekti koji pokrivaju širok skup prioriteta usredsređenih na kvalitetnu nastavu istorije i značaj koji ona ima za buduće generacije“, rekli su iz MPNI.

Kako su kazali, HISTOLAB obuhvata 46 država članica Savjeta Evrope.

