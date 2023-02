Crna Gora i SAD partneri u borbi protiv narkotika

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će se pridružiti Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i ostalim zapadnim partnerima u globalnim naporima u borbi protiv nezakonitih sintetičkih droga, dogovoreno je na jučerašnjem sastanku ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića i američke ambasadorke Džudi Rajzing Rajnke.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) saopštili su da su, imajući u vidu sve veće prisustvo i zloupotrebu sintetičkih droga, SAD inicirale globalni odgovor na tu pojavu.

Kako su naveli, Rajnke je o inicijativi informisala Adžića takom sastanka održanog u MUP-u, na kojem su dogovoreni i dalji koraci u pogledu saradnje u toj, ali i drugim oblastima od zajedničkog interesa.

“Sagovornici su se saglasili da se globalno veće prisustvo različitih oblika narkotika odražava i na Crnu Goru, te je zajednička borba protiv svih oblika narkotika, a posebno sintetičkih, od presudnog značaja za postizanje kvalitetnih rezultata”, ističe se u saopštenju.

Adžić je zahvalio Rajnke na inicijativi da Crna Gora postane dio mreže partnera, naglašavajući da MUP predano radi na sprečavanju proizvodnje, zloupotrebe i stavljanja u promet svih oblika droga.

