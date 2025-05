Crna Gora domaćin međunarodne vježbe Cyber Soko 25

Podgorica, (MINA) – Međunarodna interresorna sajber vježba „Cyber Soko 25“, kojom će biti testirane sposobnosti članice Alijanse da se suoče sa prijetnjama u sajber domenu, počinje danas u Crnoj Gori.

Iz Ministarstva odbrane saopšteno je da se vježba prvi put organizuje u Crnoj Gori i da će trajati do 6. juna.

Ističe se da vježbu organizuju Ministarstvo i Vojska Crne Gore (VCG), i da je ključna u jačanju sajber sigurnosti i otpornosti na nacionalnom i savezničkom nivou.

„Kao dio NATO vojne vježbe „Defender Europe 25“, „Cyber Soko 25“ testira sposobnost članice Alijanse da se suoči s prijetnjama u sajber domenu“, kazali su iz Ministarstva odbrane.

Iz tog Vladinog resora su objasnili da u vježbi učestvuju eksperti iz Crne Gore, Nacionalne garde američkih saveznih država Mejn i Vermont, Oružanih snaga Sjeverne Makedonije, kao i predstavnici crnogorskog civilnog sektora, čime se osnažuje koordinacija između ključnih struktura društva.

Navodi se da će izvrsni dio vježbe biti realizovan u objektima VCG, dok će jednodnevna interresorna simulacija odgovora na sajber prijetnje, u formi “table-top” vježbe biti održana u Podgorici.

“Učesnici će koristiti najsavremenije tehnologije za zaštitu kritične infrastrukture, a vježba će poslužiti kao platforma za jačanje međuinstitucionalne saradnje i NATO interoperabilnosti“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da „Defender Europe 25“, jedna od najznačajnijih vojnih vježbi koje predvode američke Oružane snage, okuplja 25 hiljada vojnika iz 30 zemalja, potvrđujući spremnost NATO-a da odgovori na bezbjednosne izazove na kopnu, moru i u vazduhu.

“Crna Gora ovom inicijativom potvrđuje svoju ključnu ulogu u regionalnoj stabilnosti i sajber bezbjednosti“, istakli su iz resora odbrane.

