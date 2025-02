CInMED-u 250 hiljada EUR za osnaživanje stručnih kapaciteta

Podgorica, (MINA) – Institut za ljekove i medicinska sredstva (CInMED) dobiće 250 hiljada EUR iz fondova Evropske unije (EU) za osnaživanje stručnih i institucionalnih kapaciteta, saošteno je iz te institucije.

Navodi se da je u Podgorici danas zvanično pokrenut projekat „Jačanje administrativnih kapaciteta CInMED-a u skladu sa zahtjevima procesa pristupanja EU“.

Iz CInMED-a su kazali da je projekat, koji će trajati 11 mjeseci, rezultat saradnje između CInMED-a i Agencije za ljekove Malte, dok ga finansira EU.

“Ovaj projekat je još jedan značajan korak na evropskom putu Crne Gore, koji ima za cilj poboljšanje institucionalnih kapaciteta CInMED-a i njegovu pripremu za aktivno učešće u evropskim radnim grupama i stručnim tijelima”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, projekat će biti priprema i za sprovođenje evropskih procedura odobravanja ljekova i nadzora u proizvodnji i prometu ljekova.

“Komponente projekta usmjerene su na dalje osnaživanje stručnih kapaciteta CInMED-a kroz implementaciju savremenih evropskih praksi i standarda”, navodi se u saopštenju.

Iz CInMED-a su ocijenili da će to pozitivno uticati na razvoj tržišta ljekova i medicinskih sredstava, a time i unapređenje zdravstvene zaštite građana Crne Gore.

Ambasador EU u Crnoj Gori, Johan Satler, rekao je da se danas pravi važan korak na putu Crne Gore ka članstvu u EU, pokretanjem projekta koji će pomoći zatvaranju Poglavlja 1 – Sloboda kretanja robe.

“Ovo će ne samo ojačati regulatorni okvir za farmaceutsku industriju, već i donijeti konkretne koristi građanima kroz bolji sistem zdravstva”, kazao je Satler.

On je istakao da je zahvalan predstavnicima institucija sa Malte što pomažu crnogorskom ministrarstvu i CInMED-u.

“Mislim da je to pravi duh tima Evrope – zajedno možemo podržati Crnu Goru u njenom ambicioznom planu da dostigne evropske standarde i priključi se EU“, naveo je Satler.

Direktorica CInMED-a, Snežana Mugoša, istakla je važnost projekta za dalji napredak Crne Gore u procesu evropskih integracija.

Ona je naglasila da projekat nije samo prilika za razmjenu iskustava i savremenih stručnih standarda, već i za jačanje međusobnog povjerenja i saradnje među institucijama koje se bave regulativom ljekova i medicinskih sredstava.

„Naš tim je spreman i motivisan da preuzme odgovornosti koje donosi članstvo u EU”, poručila je Mugoša.

Kako je navela, uz dragocjenu saradnju sa malteškim kolegama, unaprijediće regulatorni okvir i primijeniti prakse evropskih regulatora implementacijom najsavremenijih modela poslovanja.

“Tako da će Institut biti dio evropske porodice praktično i prije zvaničnog pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji“, istakla je Mugoša.

Ministar zdravlja Crne Gore, Vojislav Šimun, naglasio je značaj projekta za zdravstveni sistem Crne Gore i njegovu modernizaciju u skladu sa evropskim standardima.

„CInMED predstavlja stub našeg zdravstvenog sistema, postavljajući primjer izvrsnosti, posvećenosti i napretka”, rekao je Šimun.

Kako je naveo, Ministarstvo zdravlja snažno podstiče sve institucije u zdravstvenom sistemu da kontinuirano rastu, razvijaju se i usklađuju sa najvišim međunarodnim standardima.

“Kroz dostupna IPA sredstva, modernizujemo zdravstvenu infrastrukturu i jačamo ključne segmente našeg sistema kako bismo obezbjedili najbolje moguće usluge za naše građane”, kazao je Šimun.

Prema njegovim riječima, projekat predstavlja značajan korak u daljem unapređenju CInMED-a i njegovoj blagovremenoj pripremi za članstvo u EU.

Kako se navodi u saopštenju, saradnja Crne Gore i Malte nastaviće se narednih godina kroz različite zajedničke inicijative i projekte, usmjerene na jačanje zdravstvenog sistema i administrativnih kapaciteta oba regulatora.

“Ovo partnerstvo ne samo da doprinosi stručnom, naučnom i akademskom razvoju, istraživanjima i razmjeni iskustava, već stvara mostove prijateljstva utemeljene na evropskim vrijednostima”, zaključuje se u saopštenju.

