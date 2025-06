Cilj stvaranje bezbjednog i pluralnog medijskog okruženja

Podgorica, (MINA) – Cilj Ministartva kulture i medija (MKM) je stvaranje bezbjednog, odgovornog i pluralnog medijskog okruženja, kazala je resorna ministarka Tamara Vujović.

Ona je tokom zvanične posjete Atini razgovarala sa sa članom Predsjedništva Vlade Grčke zaduženim za oblast medija i informisanje i vladinim portparolom, Pavlosom Marinakisom.

Na sastanku je saopšteno je da je Crna Gora posebno zainteresovana za usvajanje dobrih praksi iz Grčke, naročito kada je riječ o usklađivanju sa novim evropskim direktivama, upotrebi vještačke inteligencije u medijima i mehanizmima za unapređenje bezbjednosti novinara.

„Takođe, Crna Gora visoko cijeni spremnost Grčke da podijeli svoja iskustva u primjeni evropskih propisa iz oblasti medijskih sloboda i pruži podršku jačanju regionalne saradnje u oblastima medija, štetnih digitalnih sadržaja, SLAPP tužbi i slično”, dodaje se u saopštenju.

Sastanak je, kako je saopšteno iz MKM, protekao u duhu otvorenog dijaloga i obostrane posvećenosti jačanju bilateralne saradnje u oblasti medijskih politika, kao i pružanju podrške Crnoj Gori na njenom evropskom putu.

Kako se dodaje, poseban fokus razgovora bio je na reformama u oblasti medija, borbi protiv dezinformacija i govora mržnje, kao i izazovima koje donose digitalne platforme i nove tehnologije.

Vujović istakla je da je usklađivanje sa evropskim zakonodavstvom – prije svega sa Aktom o digitalnim uslugama i Aktom o slobodi medija – jedan od ključnih prioriteta Ministarstva.

„Naš cilj je stvaranje bezbjednog, odgovornog i pluralnog medijskog okruženja“, poručila je Vujović.

Ona je dodala da upravo zbog toga planiraju formiranje međuresorne radne grupe koja će uključivati predstavnike nadležnih institucija i organizacija civilnog društva, kako bi do kraja drugog kvartala iduće godine pripremili sveobuhvatna zakonska rješenja, što je jedno od završnih mjerila na evropskom putu.

“U tom kontekstu, Crna Gora je naročito zainteresovana za razmjenu iskustava sa Grčkom, posebno kada je riječ o primjeni vještačke inteligencije u medijima i zaštiti novinare”, kaže se u saopštenju MKM.

Vujović je posebno istakla značaj saradnje sa profesorom Nikosom Panagioutom, stručnjakom u oblasti bezbjednosti novinara.

Marinakis je, kako se navodi, istakao da Grčka snažno podržava evropski put Crne Gore.

On je naglasio da će Grčka pružiti konkretnu podršku Crnoj Gori u daljem ispunjavanju obaveza na putu ka članstvu u Evropskoj uniji (EU), izražavajući uvjerenje da će Crna Gora biti pozitivan primjer uspješnog procesa proširenja Unije.

Vujović je zahvalila na kontinuiranoj podršci Grčke evropskoj perspektivi Crne Gore.

Ona je kazala da Grčka dosljedno ističe potrebu da zemlje Zapadnog Balkana postanu dio EU.

To je, kako je dodala, stav koji je prvi put iskazan na Solunskom samitu davne 2003. godine, a ponovljen na obilježavanju njegove 20. godišnjice, u organizaciji premijera Micotakisa – da bez Zapadnog Balkana nema stabilne i kompletne EU.

Vujović je ukazala da je privremeno zatvaranje pregovaračkog poglavlja 10 značajan korak ka punopravnom članstvu Crne Gore u EU.

Marinakis je potvrdio spremnost Grčke da podijeli svoja iskustva u primjeni evropskih propisa u oblasti medijskih sloboda, da dodatno ojača regionalnu saradnju u borbi protiv štetnih digitalnih sadržaja, unaprijedi bezbjednost novinare i uspostavi jasne procedure transparentnosti vlasništva nad medijima i trošenja javnih sredstava za oglašavanje.

On je, kako se dodaje, izrazio i punu podršku reformskim naporima Crne Gore, ocijenivši ih kao važan doprinos jačanju demokratskih kapaciteta u regionu.

Nakon sastanka sa Marinakisom, crnogorska delegacija održala je sastanak sa generalnim sekretarom za medije i komunikacije u Vladi, Dimitriosom Galamatisom.

Navodi se da su predstavnici grčkog sekretarijata kroz detaljnu prezentaciju upoznali delegaciju iz Crne Gore sa institucionalnim okvirom, regulatornim mehanizmima i praktičnim modelima funkcionisanja sistema javne komunikacije i medijskih politika u Grčkoj.

Dodaje se da su razmijenjena iskustva u vezi sa izazovima digitalne transformacije, upotrebom vještačke inteligencije u medijskom prostoru, mehanizmima zaštite novinara, kao i institucionalnim pristupima borbi protiv dezinformacija.

“Posebna pažnja posvećena je načinu na koji Grčka implementira evropske propise, uključujući EMFA i DSA, sa naglaskom na međuresornu koordinaciju i prilagođavanje zakonodavnog okvira evropskim standardima”, dodaje se u saopštenju.

Iz MKM su naveli da je opredijeljenost partnerskom odnosu i podrška Crnoj Gori kao zemlji koja predvodi proces evropskih integracija potvrđena najavom potpisivanja Memoranduma o saradnji u oblasti medija i informisanja, koji će dvije strane formalizovati nakon usaglašavanja.

Vujović je, kako se dodaje, izrazila očekivanje da će uskoro biti realizovana posjeta grčkih zvaničnika Crnoj Gori na, kako je navela, najvišem ili visokom nivou, i dodala da će takva posjeta biti srdačno dočekana.

„Naše dvije države njeguju otvorene, prijateljske, istorijske i kulturne veze i nadamo se da će se saradnja dodatno proširiti, na šta svakako ukazuje i ova posjeta“, zaključila je Vujović.

