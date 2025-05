Cilj kreiranje NAP-a koji reflektuje potrebe crnogorskog društva

Podgorica, (MINA) – Cilj Operativnog tima za izradu novog Nacionalnog akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu (NAP POU) je kreiranje dokumenta koji odgovara međunarodnim standardima i reflektuje potrebe crnogorskog društva u pogledu transparentnosti, odgovornosti i participacije.

To je kazao državni sekretar Ministarstva javne uprave (MJU) Dragiša Janjušević, na otvaranju inicijalne sjednice Operativnog tima za izradu novog NAP POU 2026–2029, koja je održana u ponedjeljak u Vladi, u okviru obilježavanja globalne Nedjelje otvorene uprave.

Janjušević je, kako je saopšteno iz MJU, istakao da ta sjednica označava početak važnog i zajedničkog procesa u kojem će učestvovati predstavnici institucija, civilnog društva, akademske zajednice i građana.

„Cilj nam je da kreiramo dokument koji ne samo da odgovara međunarodnim standardima, već i realno reflektuje potrebe našeg društva u pogledu transparentnosti, odgovornosti i participacije“, rekao je Janjušević.

Kako je naveo, uspjeh tog procesa zavisiće od uključenosti svih aktera i njihove spremnosti za dijalog i saradnju.

Vršiteljka dužnosti generalne direktorice Direktorata za transparentnost, otvorenost i unapređenje javne uprave, Lidija Ljumović, predstavila je ključne nalaze iz Izvještaja o implementaciji Akcionog plana za prethodne dvije godine, kao i preporuke iz posljednjeg Izvještaja nezavisnog mehanizma za izvještavanje (IRM).

„Saradnja civilnog društva i javne uprave je ključna za uspjeh inicijative POU. IRM preporučuje veći fokus na institucionalizaciju reformi, borbu protiv korupcije i sinergiju između nacionalnog i lokalnog nivoa, što će biti važno usmjerenje u izradi novog plana“, istakla je Ljumović.

U saopštenju se navodi da je na sjednici predstavljen i okvir za izradu novog Akcionog plana, uz podršku Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA), koja pruža ekspertsku pomoć u sprovođenju procesa ko-kreiranja.

Ističe se da je operativni tim trenutno u fazi formiranja, a da su u prvoj fazi uključeni predstavnici organa državne uprave.

Navodi se da će će predstavnici nevladinog sektora biti delegirani za sedam tematskih oblasti i to antikorupcija, učešće javnosti u kreiranju javnih politika, digitalno upravljanje, rodna politika, širenje građanskog prostora, inkluzija ranjivih društvenih grupa i transparentnost javnih politika.

„Crna Gora je članica globalne inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu od 2012. godine, a izrada trećeg Nacionalnog akcionog plana predstavlja nastavak napora u jačanju otvorenosti i odgovornosti javne uprave“, dodaje se u saopštenju.

