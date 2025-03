CGO zatražio mišljenje ASK-a u vezi Tomovića

Podgorica, (MINA) – Centar za građansko obrazovanje (CGO) uputio je Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK) zahtjev za davanje mišljenja o sumnji na sukob interesa i ograničenja u vršenju javne funkcije člana Savjeta ASK-a Mladena Tomovića.

Iz CGO-a su podsjetili da su u oktobru prošle godine uputili inicijativu za utvrđivanje postojanja sukoba interesa za osobe koje su imenovane u radna tijela i savjete, shodno Zakonu o sprečavanju korupcije kao javni funkcioneri, a koji imaju zaključene ugovore o pružanju usluga sa privrednim društvom ili pravnim licima u državnom vlasništvu.

Viša pravna savjetnica u CGO-u Snežana Kaluđerović rekla je da su tom prilikom tražili da se posebno provjeri da li takav sukob interesa postoji među članovima Tužilačkog savjeta, Sudskog savjeta, Savjeta ASK-a, Savjeta RTCG i Državne izborne komisije (DIK) i da donesu shodna rješenja.

„Nažalost, izostala je odgovorna reakcija ASK-a, a ASK je pozvao CGO da dopuni zahtjev informacijama o konkretnim sukobima interesa pojedinaca u ovim tijelima“, navela je Kaluđerović u saopštenju.

Ona je navela da bi Tomović, kao član Savjeta ASK-a, morao biti braniku interesa Agencije, a u tom kontekstu i zviždača.

„Međutim, on zastupa pravno lice Crnogorski-elektro-prenosni sistem (CGES) protiv ASK-a i goni zviždača kome je ASK dao zaštitu, a što je uključivalo i zahtjev za ukidanje statusa zaštite u upravnom postupku, koji je okončan kontroverznom presudom Upravnog suda, u januaru ove godine“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je zabrinjavajući izostanak profesionalne akcije ASK-a.

„A još više interpretacije Tomovića da njegovo zaključenje pravnog posla prije stupanja dolaska u Savjet ASK-a ne može da se tretira kroz ograničenja iz Zakona o sprečavanju korupcije, iako je jasno da ono kreira i danas štetne posljedice po ASK“, dodaje se u saopštenju.

Kaluđerović je navela da ispravnost stava koji zastupa CGO potvrđuje i ocjena eksperta Draga Kosa, nekadašnjeg predsjednika GREKO-a.

Kako je rekla, Kos je za jedan crnogorski mediji kazao da nije smjelo da se desi da član Savjeta ASK-a bude pravni zastupnik strane koja traži ukidanje zaštite zviždaču.

Prema riječima Kaluđerović, Kos je naglasio da Tomović mora otići iz Savjeta ASK-a zbog tog slučaja, nezavisno od njegovih stručnih referenci.

Ona je istakla da Tomović nije istupio iz Savjeta ASK-a, niti je rukodstvo ASK-a postupilo u skladu sa svojim nadležnostima u zaštiti osobe koja je prijavila korupciju u CGES-u, ali i sopstvenog integriteta.

„Zato se CGO opredijelio da pokrene postupak utvrđivanja odgovornosti“, navela je Kaluđerović.

Kako je kazala, Tomovićevo zastupanje CGES-a u više postupaka protiv samog ASK-a i zviždača, kojem je ASK ustanovio zaštitu, predstavlja kako sukob interesa, tako i dodatno neetičko postupanje, ali i trgovinu uticajem koji ima u samom ASK-u.

Kaluđerović je navela da je sada, kao i u vrijeme podnošenja inicijative CGO-a, rukovodstvo ASK-a bilo upoznato sa tim „neetičkim postupanjem i sukobom interesa člana Savjeta ASK-a“.

Ona je navela da se negdje navodi i da je potpredsjednik, iako tu funkciju ne prepoznaje zakonodavni okvir.

„Ostaje pitanje – zašto nije utvrđen sukob interesa i zaustavljeno neetičko i nezakonito postupanje, nego se išlo na “kupovinu vremena” kako bi se postupak pred Upravnim sudom završio na štetu zviždača, ali i još veću štetu ASK-a“, rekla je Kaluđerović.

Kako je kazala, takvo postupanje ne doprinosi uspostavljanju povjerenja javnosti u ASK jer svjedoči o prioritiziranju partikularnog ispred javnog interesa.

Kaluđerović je rekla da, prema saznanjima CGO-a, Tomović zastupa i Agenciju za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP), što je suprotno članu 16 Zakona o sprečavanju korupcije.

„CGO ponovo poziva ASK da utvrdi sve činjenice u konkretnom slučaju i donese jedinstveno mišljenje da osobe koje se nađu u radnim tijelima i savjetima kao javni funkcioneri ne mogu zastupati bilo koji državni organ ili javnu ustanovu, odnosno ustanove u državnom vlasništvu u toku trajanja javne funkcije“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da bi se u suprotnom zaključeni ugovori smatrali ništavim.

Kaluđerović je kazala da veoma lošu poruku šalje ako se zauzimaju različiti stavovi po istim pitanjima, kao i ako se kreativno i neutemeljeno tumače zakonske norme radi zaštite osoba koje su u rukovodnom kadru ASK-a u odnosu na druge osobe u drugim institucijama.

„Pozivamo Savjet ASK-a da utvrdi da li je član Savjeta Tomović kršenjem člana 16 Zakona o sprečavanju korupcije proizveo štetu uslijed čega bi Savjet, shodno zakonskim odredbama, pokrenuo postupak za njegovo razriješenje uslijed gore opisanog sukoba interesa i ograničenja“, navela je Kaluđerović.

Ona je zaključila da se CGO nada da će rukovodstvo ASK-a konačno postupiti profesionalno i zakonito u tom predmetu.

