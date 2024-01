CGO: Građani imaju pozitivno mišljenje o radu NVO

Podgorica, (MINA) – Većina građana Crne Gore ima generalno pozitvno mišljenje o radu nevladinih organizacija (NVO), saopštili su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Kako je saopšteno iz te NVO, to je pokazalo istraživanje u okviru projekta „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji CGO sprovodi sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert, Centrom za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP) i Politikon mrežom, a u saradnji sa ministarstvima javne uprave i evropskih poslova.

„Većina građana i građanki ima generalno pozitivno mišljenje o radu NVO, uz rast na 50.1 odsto u ovoj godini, u odnosu na 47.6 odsto onih koji su 2021. godine imali pozitivan stav“, navodi se u saopštenju CGO.

Dodaje se da je procenat onih koji imaju negativno mišljenje o NVO nepromijenjen u oba talasa.

„Stav ka ovom pitanju nema 28 odsto ispitanika, što je manje nego 2021. godine“, saopštili su iz CGO.

Istraživanje je pokazalo da 21.8 odsto građana ima generalno negativno mišljenje o radu NVO.

Iz CGO su objasnili da je istraživanje sprovedeno od 18. do 24. januara ove godine, CAPI metodom, na stratifikovanom troetapnom uzorku od 1.012 ispitanika.

Iz CGO je saopšteno da je stručnu podršku u sprovođenju istraživanja pružila agencija DAMAR.

Projekat „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE”, kako se navodi, finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

