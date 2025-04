CGO: ASK hitno da postupi po zahtjevu u vezi Tomovića

Podgorica, (MINA) – Centar za građansko obrazovanje (CGO) zatražio je od Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) da hitno postupi po njihovom zahtjevu za utvrđivanje sukoba interesa i neetičkog ponašanja člana Savjeta ASK-a Mladena Tomovića.

Iz CGO-a su naveli da Tomović zastupa CGES protiv ASK-a u sudskom postupku.

„Umjesto da štiti javni interes i zviždače koji prijavljuju zloupotrebe – Tomović zastupa državno preduzeće protiv institucije čiji je jedan od ključnih ljudi, što je direktan sukob interesa“, kazali su iz CGO-a.

Oni su podsjetili da su taj zahtjev podnijeli prije više od 40 dana, navodeći da od ASK-a i dalje nema ni informacije da li je predmet razmatran, niti u kojoj je fazi postupak.

„Takođe, prije šest mjeseci CGO je podnio i inicijativu da se sistemski riješi pitanje sukoba interesa svih onih koji sjede u savjetima i radnim tijelima, a istovremeno imaju ugovore sa državnim firmama. Na to smo dobili kao odgovor – muk iz ASK-a“, rekli su iz CGO-a.

Kako su naveli iz te nevladine organizacije, kad treba hitro, ASK zna da reaguje.

„Za mišljenje o spornom Sporazumu Vlade Crne Gore sa UAE, koji je izazvao žestoke reakcije u javnosti, ASK-u je trebalo svega 24 sata“, dodali su iz CGO-a.

Oni su istakli da takvo selektivno postupanje ozbiljno dovodi u pitanje kredibilitet ASK-a i standarde koje je novo rukovodstvo obećavalo.

