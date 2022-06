Centar borbe protiv sajber kriminala u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Crna Gora biće sjedište Regionalnog centra za borbu protiv sajber kriminala i za sajber bezbjednost.

To je “Vijestima” potvrdio ambasador Francuske u Crnoj Gori Kristijan Timonije.

Regionalni centar za borbu protiv sajber kriminala i za sajber bezbjednost biće smješten u Naučno-tehnološkom parku u Podgorici, a sa aktivnostima će započeti već od proljeća naredne godine.

Edukativni programi će se sprovoditi sa francuskim, slovenačkim, evropskim i regionalnim stručnjacima, uz podršku dva francuska univerziteta, uključujući Nicu Cote d’Azur i njen Balkanski institut za nauku i inovacije.

Kako je “Vijestima” rečeno, francusko Ministarstvo za Evropu i spoljne poslove je zvanično donijelo odluku da u Crnoj Gori bude Regionalni centra za izgradnju kapaciteta u oblasti sajber bezbjednosti za Zapadni Balkan.

Projekat je pokrenulo Ministarstvo spoljnih poslova Francuske, preko francuskog predsjedavanja Evropskim savjetom, u partnerstvu sa Vladom Slovenije, a ima za cilj stvaranje regionalne strukture za jačanje sajber otpornosti i razvoj sajber kapaciteta u ekonomijama i upravama Zapadnog Balkana.

Centar je dizajniran da pokrije dva segmenta – borba protiv sajber kriminala s jedne strane u korist policije i nosilaca pravosudnih funkcija za sprovođenje istraga i procesuiranja krivičnih djela sajber kriminala i jačanje regionalnog sistema sajber bezbjednosti, od sajber higijene do prevencije i upravljanja rizikom.

Riječ je o centru koji će biti ishod Sajber Balkan projekta Francuskog centra za ekspertizu bezbjednosti u Jugoistočnoj Evropi, koji je iniciralo francusko Ministarstvo za Evropu i vanjske poslove.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS