CDT: Monstat dezinformisao javnost i Odbor za praćenje popisa

Podgorica, (MINA) – Uprava za statistiku dezinformisala je javnost i skupštinski Odbor za praćenje primjene Sporazuma o uslovima za održavanje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, saopštavajući podatke koji su bili netačni i neblagovremen, poručili su iz Centra za demokratsku tranziciju (CDT).

Iz te nevladine organizacije (NVO) su kazali da će na današnjoj sjednici Odbora tražiti od Monstata odgovore na pitanja koja se odnose na proces popisivanja i unos podataka.

Iz CDT-a su ocijenili da Odbor nastavlja odgovorno da radi svoj posao i povećava transparentnost procesa popisa, i da odluka tog tijela da održi sjednicu o preliminarnim rezultatima popisa predstavlja potvrdu potrebe detaljnije kontrole.

Predstavnici CDT-a će, kako su kazali iz te NVO, učestvovati na današnjoj sjednici Odbora i predočiti sve nelogičnosti koje proističu iz preliminarnih rezultata popisa.

U saopštenju se navpdi da će CDT na sjednici Odbora ukazati i na aktivnosti koje nijesu u skladu sa Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, kao i Metodologijom za pripremu, organizaciju i sprovođenje popisa.

“Umjesto da bude korektan akter u javnoj raspravi o ovoj važnoj temi i time demonstrira otvorenost državnih organa da se o svakoj temi vodi argumentovana rasprava, Monstat je odabrao taktiku da na legitimne dileme odgovara manipulacijama”, kazali su CDT-a.

Prema njihovim riječima, cilj Monstata nije da demantuje tu NVO, već da spriječi javnost i nadležne institucije da kontrolišu njihov rad.

“Zamisao Monstata da polemišući sa CDT-om zapravo komunicira sa Odborom nije uspjela”, kaže se u saopštenju.

Iz CDT-a su dodali da javnosti duguju odgovore.

“Ali i postavljamo pitanja Monstatu na koja su dužni da odgovore, kako bi se popisni proces mogao nastaviti odvijati makar sa elementarnim povjerenjem”, naveli su iz te organizacije.

Iz CDT-a su kazali da je Monstat potvrdio tezu da u zadnja dva dana popisa nije bilo moguće popisati preko 40 hiljada ljudi.

“CDT nikad nije rekao da se za jedan dan može popisati toliki broj ljudi, već potpuno suprotno – iznijeli smo sumnju da je to moguće i pozvali Odbor da na sjednici potraži objašnjenja kako je do ovoga došlo”, naveli su iz te NVO.

To je, kako su dodali, lako provjeriti uvidom u pismo koje su uputili kopredsjedavajućima Odbora u kome iznose sumnju da je to moguće uraditi.

Monstat je, kako smatraju u CDT-u, zvanično potvrdio da je dezinformisao Odbor, ali i cijelu crnogorsku javnost, saopštavajući podatke koji su bili netačni i neblagovremeni.

“Monstat nije, kako tvrdi, saopštavao dinamiku unešenih podataka, već broj ukupno popisanih što je, takođe, jednostavno provjeriti uvidom u snimak sjednice Odbora od 28. decembra prošle godine, ili dnevnika RTCG 29. decembra”, naveli su iz CDT.

Prema njihovim riječima, tvrdnja Monstata da instruktori nijesu mogli stići da unose pristigle podatke sa terena odgovarajućom dinamikom na dnevnom nivou, predstavlja priznanje da popis nije sproveden uz puno poštovanje Metodologije.

“U tom podzakonskom aktu jasno je propisana obaveza instruktora da svakodnevno unosi podatke o broju dnevno popisanih jedinica”, objasnili su iz CDT-a, dodajući da je za instruktore koji ne vrše poslove u vezi sa popisom blagovremeno i na propisan način zaprijećena novčana kazna.

Iz CDT-a su podsjetili da je poštovanje pravila o svakodnevnom unosu podataka preduslov kontrole poštovanja pravila popisivanja i tačnog i blagovremenog informisanja nadležnih organa i, preko Odbora, šire javnosti.

“Potvrđena nepravilnost u primjeni metodologije popisa ukazuje na to da MONSTAT nije imao adekvatno praćenje dinamike popisa, a time ni adekvatno upravljanje i blagovremenu kontrolu kvaliteta processa”, poručili su iz CDT-a.

Prema njihvim riječima, praćenje dinamike popisa predstavlja neophodan instrument za umanjivanje rizika od terenskih nepravilnosti, “koje mogu rezultirati značajnim procentom nepopisanog ili prekomjerno popisanog stanovništva”.

CDT-u se, kako su kazali, posljednjih dana javljaju građani, uključujući i strance koji borave u Crnoj Gori, koji tvrde da nijesu popisani na zakonit način, da nijesu uopšte popisani, kao i da je popisivanje vršeno van prostora u kojima žive ili preko telefona.

Oni su dodali da primjer za telefonsko popisivanje imaju i među zaposlenima u CDT-u.

Iz te NVO će, kako su kazali, na današnjoj sjednici Odbora Monstatu postaviti pitanja i tražiti precizne odgovore.

U saopštenju se navodi da je prvo i najvažnije pitanje kako je u Monstatu „promakao“ grad veličine Bijelog Polja.

“Ako čak i prihvatimo “neažurnost” instruktora kao objašnjenje ove razlike, ostaje obaveza da se ispitaju uzroci i javno saopšte motivi neažurnosti, kao i njene trenutne i buduće posljedice”, naveli sui z CDT-a.

Oni će, kako su najavili, pitati i zašto Monstat tu razliku nije spomenuo niti objasnio na konferenciji za novinare održanoj 25. januara.

“Kako smo od konstatacije da je “očigledan pad broja stanovnika” iznijete u Jutarnjem programu TV Vijesti 18. decembra od zamjenice direktora Monstata došli do rasta populacije u preliminarnim rezultatima”, naveli su iz CDT-a.

Oni će, kako su najavili, pitati i kada i ko je izvršio unos nedostajućih obrazaca.

“Ako se zna da je popis završen 28. decembra, a da je do 29. decembra izvršen unos o popisanih 632.083? Da li to znači da je unos informacije o preostalih više od 40 hiljada jedinica izvršen 30.decembra ili je trajao duže”, dodali su iz CDT-a.

Oni su najavili da će postaviti pitanje i o tome ko su instruktori koji nijesu obavljali posao u skladu sa Metodologijom, kao i o kolikom broju aktera popisa se radi, ali i u kojim opštinama su bili angažovani.

Iz CDT-a su kazali da će pitati i da li je i protiv koliko instruktora iniciran postupak zbog nepoštovanja Metodologije.

Oni će, kako su naveli, pitati i u kojim opštinama/naseljima je naknadno utvrđen broj popunjenih popisnih obrazaca, ali i da li je bilo popisivanja na mjestima koja nijesu definisana Zakonom – popisnim komisijama, opštinama, putem telefona.

CDT će postaviti pitanje i o tome da li sve popisnice posjeduju naljepnicu sa serijskim brojem, kao i da li je bilo slučajeva da su opštinski instruktori uputili državnim instruktorima pisane primjedbe na neregularnosti u procesu.

“Pitanja je još mnogo, ali u ovoj fazi javne debate ne želimo previše opterećivati javnost sa našim dilemama i mogućim negativnim implikacijama gubljenja kontrole nad popisnim procesom”, kazali su iz CDT-a.

