Čamgozu zabranjeno napuštanje stana, nije mu određen pritvor

Podgorica, (MINA) – Sudija za istragu podgoričkog Osnovnog suda izrekao je turskom državljaninu Binaliju Čamgozu mjeru zabrane napuštanja stana, a odbijen je predlog Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici da mu se odredi pritvor.

Kako je saopšteno iz Osnovnog suda, B.C. je mjera zabrane napuštanja stana izrečena zbog osnovane sumnje da je izvršio produženo krivično djelo navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja.

„Radi se o osumnjičenom koji je u Crnoj Gori tražio azil, ne postoji pravosnažna presuda suda na osnovu koje bi se moglo utvrditi da je on pripadnik organizovane kriminalne grupe, u pitanju je osoba sa trajnim invaliditetom od oko 90 odsto, u Crnoj Gori gotovo dvije godine neprekidno boravi sa svojom porodicom“, kaže se u saopštenju.

Iz Osnovnog suda su kazali da je zanemarljiva vjerovatnoća da bi osumnjičeni koji čeka azil u Crnoj Gori sebe izložio riziku ponovnog krivičnog progona, koji bi u krajnjem mogao rezultirati njegovim zatvaranjem ili eventualno izručenju Turskoj, gdje mu, prema njegovim navodima, prijeti opasnost po život.

„Ukoliko osumnjičeni prekrši izrečenu mjeru, protiv njega će se odrediti pritvor“, istakli su iz Osnovnog suda.

U saopštenju se navodi da je sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici odbio kao neosnovan predlog Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici da se turskom državljaninu B. C. odredi pritvor.

Kako se dodaje, sudija je ocijenio da u konkretnom slučaju ne postoje posebne okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva ovog osumnjičenog, niti od ponavljanja djela.

„Sud je imao u vidu da se radi o stranom državljaninu, državljaninu Turske, odakle je pobjegao, budući da je trebalo da izdržava kaznu zatvora i bude krivično gonjen zbog drugih krivičnih djela koja mu se stavljaju na teret, kao i osobi koja je u Crnu Goru ušla na nelegalan način gdje nema zaposlenje“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je sud cijenio i činjenicu da je osumnjičeni naveo da je u Turskoj progonjen zbog svog političkog aktivizma, da mu je policija ubila sina, što se pominje u odluci Ustavnog suda Turske, kao i da je iz tih razloga za njim raspisana međunarodna potjernica, zbog čega je u Crnoj Gori i zatražio azil.

„Pri čemu u Crnoj Gori neprekidno boravi već skoro dvije godine, a osim njega tu živi i njegova uža porodica, odnosno njegova supruga i mldb sin, gdje imaju odobren privremeni boravak“, navodi se u saopštenju.

Sud je, kako se dodaje, imao u vidu i činjenicu da je Crna Gora odbila molbu Ministarstva pravde Turske za njegovo izručenje.

Iz Osnovnog suda su kazali da su cijenjene i okolnosti koje se tiču zdravstvenog stanja osumnjičenog, odnosno da se zbog neurogene bešike nalazi na režimu samokateterizacije jednokratnim sterilnim katetrima šest puta dnevno.

„Kao i da se zbog oduzetosti donjih udova nalazi u invalidskim kolicima, tako da je njegovo zdravstveno stanje trajno i teško narušeno usljed povrede slabinskog dijela kičmene moždine, nastale dejstvom projektila i posljedičnim oboljenjima (trajni invaliditet od oko 90 odsto)“, dodali su iz Osnovnog suda.

Oni su dodali da su cijenili i da li u konkretnom slučaju postoje posebne okolnosti koje ukazuju na opasnost od ponavljanja krivičnog djela i njegovu raniju osuđivanost pred Osnovnim sudom u Podgorici.

„Kao i činjenicu da je protiv njega i dalje na snazi međunarodna potjernica radi vođenja krivičnog postupka u Turskoj, zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije, nanošenja povrede, prijetnje, kršenja zakona o vatrenom oružju, uzrokovanje štete, razbojnička krađa i pokušaj ubistva na osnovu relevantnih odredbi Turskog Krivičnog zakonika“, kazali su iz Osnovnog suda.

Oni su rekli da je cijenjena i okolnost da su od osumnjičenog oduzeti predmeti – lažni pasoš i lična karta, koje su navodno izdate od nadležnog organa Turske.

Kako su rekli iz Osnovnog suda, u predlogu za određivanje pritvora sem ranije osuđivanosti i izdate potjernice ne pominje se bilo koja druga posebna okolnost koja ukazuje na opasnost od ponavljanja djela.

U saopštenju se navodi da, prema mišljenju sudije za istragu, ne postoje posebne okolnosti koje objektivno i realno ukazuju da postoji i razumno dovoljan stepen opasnosti da bi osumnjičeni mogao ponoviti krivično djelo.

Ističe se da je mišljenje takvo imajući u vidu da se u konkretnom slučaju radi o osumnjičenom koji je u Crnoj Gori tražilo azil, pri čemu ne postoji pravosnažna presuda suda na osnovu koje bi se moglo utvrditi da je on pripadnik organizovane kriminalne grupe.

„Ne zloupotrebljava alkohol i droge, pri čemu je radnju izvršenja krivičnog djela za koje je osnovano sumnjiv izvršio prije krivičnog djela za koje je pravosnažno osuđen u Crnoj Gori i to po sopstvenim navodima kako bi dobio dozvolu za boravak u Crnoj Gori, što je potvrđeno i navodima Z. J.“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da prilikom izvršenja te radnje koja mu se stavlja na teret nije ispoljena bilo kakva beskurpuloznost ili podmuklost.

Iz Osnovnog suda su istakli da se, uz sve to, radi o osobi sa invaliditetom od oko 90 odsto.

Oni su naglasili da su osumnjičenom trajno oduzete falsifikovane isprave.

„Pa je zanemarljiva vjerovatnoća da bi osumnjičeni koji čeka azil u Crnoj Gori sebe izložio riziku ponovnog krivičnog progona, koji bi u krajnjem mogao rezultirati njegovim zatvaranjem ili eventualno izručenju Turskoj, gdje mu po sopstvenim navodima prijeti opasnost po život“, rekli su iz Osnovnog suda.

Kako su kazali, mjera nadzora zabrana napuštanja stana je kod postojanja samo navedenih okolnosti koji se tiču male vjerovatnoće rizika od bjekstva, po mišljenju sudije za istragu, dovoljan i sasvim djelotvoran i efikasan način obezbjeđenja prisustva osumnjičenog.

„Pri čemu u konkretnom slučaju nije bilo neophodno djelovati najstrožijom mjerom – hapšenjem“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će, ukoliko prekrši izrečenu mjeru, osumnjičenom biti određen pritvor.

„Prilikom ovakvog odlučivanja sudija za istragu se pozvao na praksu Evropskog suda za ljudska prava iz koje između ostalog proizilazi da hapšenje mora biti srazmjerna mjera za ostvarivanje cilja i državni organi treba da dokažu da li je lišenje slobode nužno po jednom od zakonskih osnova, a pri tom moraju da razmotre blaže mjere i da zaključe da su one nedovoljne“, zaključuje se u saopštenju.

