Čabarkapa: Neprimjereni pritisci na građane koji mirno protestuju i traže odgovore

Podgorica, (MINA) – Pritisci iz vrha vlasti na građane Cetinja koji svakodnevno blokiraju saobraćaj na Kruševom ždrijelu protestujući zbog izostanka institucionalne reakcije i odgovornosti nakon dvije tragedije u Prijestonici, neprimjereni su, kazali su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Koordinatorka programa Aktivno građanstvo u CGO-u Sara Čabarkapa kazala je da je ta nevladina organizacija (NVO) zabrinuta zbog targetiranja građana Cetinja koji mirno protestuju tražeći odgovore nadležnih institucija o masovnim ubistvima u Prijestonici 12. avgusta 2022. i 1. januara 2025. godine.

Ona je istakla da ti građani koriste svoje pravo na slobodu okupljanja, zagarantovano članom 52 Ustava Crne Gore i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

„Ovih dana svjedočimo neprimjerenim pritiscima iz vrha vlasti na građane i građanke Cetinja, koji mjesecima svakodnevno blokiraju saobraćaj na Kruševom ždrijelu u 17 sati i 26 minuta, protestujući zbog izostanka institucionalne reakcije i odgovornosti“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je posebno neodgovorno što je Vlade Bojović, politički direktor vladajućeg Pokreta Evropa sad (PES), građane koji protestuju nazvao “rođacima funkcionera DPS i potraživanih BIL lica”, optužujući ih da namjerno opstruišu turističku sezonu.

„Među onima koji protestuju nalaze se i članovi porodica i prijatelji ubijenih Cetinjanki i Cetinjana i ovakve izjave dodatno ih vrijeđaju i retraumatizuju“, istakla je Čabarkapa.

Ona je navela da se, umjesto razumijevanja i pružanja odgovora, protestanti predstavljaju kao prijetnja – kao kriminalci koji, navodno, rade protiv interesa države.

„Turizam, iako ključna grana crnogorske privrede, ne može i ne smije biti izgovor za ograničavanje ustavnih i međunarodnim konvencijama garantovanih prava“, naglasila je Čabarkapa.

Ona je rekla da je nečuveno, neprihvatljivo i uvredljivo targetirati mirne građane pogođene smrću 23 osobe, uključujući i četvoro djece.

„Oni ne traže privilegije – već istinu, odgovornost i pravdu“, istakla je Čabarkapa.

Ona je podsjetila predsjednika Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore, Miodraga Lakovića, iz Pokreta Evropa sad, da za ustavno pravo na protest nije potrebna “dozvola” i izražava čuđenje da on to ne zna.

„Takođe, CGO podsjeća i da premijer Milojko Spajić nije prisustvovao ni komemoraciji za žrtve masovnog ubistva 1. januara, niti je javno odgovorio kako planira da pomogne porodicama žrtava i Prijestonici Cetinje kako bi se poboljšala bezbjednosna situacija“, kaže se u saopštenju.

Ističe se da je besmisleno pozivati Ministarstvo unutrašnjih posloca i Upravu policije da “omoguće prohodnost puteva”.

Čabarkapa je dodala da se nadaju da iza toga ne stoji i neka opasna namjera.

„Odgovorni donosioci odluka rade za dobrobit svih građana, uz posebnu pažnju i senzibilitet prema zajednicama koje su preživjele trauma, poput Cetinja“, kazala je Čabarkapa.

Kako je kazala, vrijeme je da umjesto upiranja prstom u sve koji postavljaju pitanja o radu institucija Crne Gore, oni koje građani plaćaju da rade za njih, najzad pokažu da razumiju svoju ulogu i odgovornost i počnu da rade na sistemskim promjenama kako bi Crne Gora bila bezbjednija država.

„Cetinju su potrebni empatija, odgovori i institucionalna podrška – ne etikete i uskraćivanje ljudskih prava. Zato CGO poziva Vladu Crne Gore da odgovori na pitanja građana sa Kruševog ždrijela, ali i mnogih drugih, zarad pravde, odgovornosti i institucionalnog povjerenja“, zaključila je Čabarkapa.

