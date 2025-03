Budvaninu oduzeto oružje i municija

Podgorica, (MINA) – Budvanska policija podnijela je prekršajnu prijavu protiv B.M. (33), kod kojeg su pronađeni oružje i municija.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, po naredbi suda, pretreseni su stan i vozilo u vlasništvu B.M.(33).

“Tom prilikom je pronađen i oduzet pištolj marke Glock 45, 61 komad municije kalibra devet milimetara, kao i startni pištolj marke Ekol sa pripadajućom municijom, za koji B.M. nije posjedovao odgovarajuću dokumentaciju”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva protiv B.M. podnijeli prekršajnu prijavu zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o oružju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS