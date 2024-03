Budvaninu 15 dana zatvora zbog prekršaja u saobraćaju

Podgorica, (MINA) – Budvanin K.I.(43) osuđen je na 15 dana zatvora zbog izazivanja dvije saobraćajne nezgode, napuštanja lica mjesta i odbijanja alkotestiranja, saopšteno je iz budvanskog Suda za prekršaje.

Predsjednik tog suda Marko Đukanović kazao je da je dežurni sudija okrivljenom K.I. izrekao i novčanu kaznu od 330 EUR.

“Okrivljenom su izrečene i zabrane upravljanja vozilima u maksimalnom trajanju, kao i maksimalan broj kaznenih bodova, koje će po pravomoćnosti rješenja upisati Uprava policije”, navodi se u saopštenju.

