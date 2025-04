Broj poginulih u zemljotresu u Mijanmaru porastao na 2,7 hiljada

Nejpjido, (MINA) – Broj poginulih u razornom zemljotresu koji je u petak pogodio Mjanmar porastao je na 2.719, kazao je vođa vojne hunte Min Aung Hlaing.

Kako je javio kineski emiter CGTN, više od 4.521 osoba je povrijeđeno, dok se preko 440 ljudi i dalje vodi kao nestalo.

U Mjanmaru je u ponedjeljak proglašena sedmodnevna žalost, zbog snažnog zemljotresa jačine 7,7 stepeni po Ritherovoj skali koji je pogodio tu državu u petak.

U Tajlandu, koji je takođe pogođen zemljotresom, vlasti su potvrdile smrt 20 osoba, dok se desetine vode kao nestale, prenosi Anadolija.

Organizacija Human Rights Watch pozvala je vojnu huntu u Mjanmaru da odmah dozvoli neometan pristup humanitarnoj pomoći za preživjele i ukloni sve prepreke za hitne spasilačke napore.

U Mjanmaru je danas minutom šutnje odata počast žrtvama zemljotresa.

Više država i organizacija poslale su specijalizovane spasilačke timove i humanitarnu pomoć u Mjanmar.

