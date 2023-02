Bratić: Ne plašim se sudova, ni tužilaca

Podgorica, (MINA) – Bivša ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić kazala je da je tokom mandata radila sve po zakon i da se ne plaši sudova, ni tužilaca.

Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa danas je podnio tužbu podgoričkom Osnovnom sudu protiv Bratić zbog materijalne štete po državu koja je nastala nakon nezakonite smjene direktora vaspitno-obrazovnih ustanova.

Bratić je kazala da nema ništa protiv postupaka i da se ne plaši sudova, ni tužilaca, jer su oni ljudi koji samo rade svoj posao.

“Nemam straha od njihovog posla jer sam radila sve po zakonu. Mi smo, u stvari, na istom zadatku, a to je da utvrdimo krivca i tako će i biti”, rekla je Bratić za Portal RTCG.

Ona smatra da bi minimum moralne i stručne odgovornosti bio da zaštitnica imovinsko-pravnih interesa odgovori kako je izgubljeno sedam miliona EUR državnog novca u vrijeme njenog mandata i ko će to da nadoknadi.

Bratić je kazala da se protiv nje već nekoliko godina vodi politička hajka, i da nje jenjava.

“Upravo zbog svega toga, drago što su postupci pokrenuti jer će se napokon utvrditi da je jedina, isključiva, namjerna i svjesna krivica upravo Zaštitnice što su ti postupci izgubljen”, zaključila je Bratić

