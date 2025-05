Bošnjačka zastava simbol kulture sjećanja

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka zastava simbol je kulture sjećanja na neimare koji su vjekovima stvarali i očuvali nacionalne i kulturne vrijednosti naroda koji nesebično doprinosi ideji slobodne, antifašističke i proevropske Crne Gore, saopšteno je iz Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori (BVCG).

BVCG je čestitao 11.maj – Dan bošnjačke zastave svim sunarodnicima sa željoim da ih inspiriše na još predanije ostvarivanje individualnih i opštih ciljeva i njegovanje nacionalog, kulturnog i jezičkog identiteta.

“Bošnjačka zastava je naš ponos i simbol kulture sjećanja na sve neimare koji su vjekovima stvarali i očuvali nacionalne i kulturne vrijednosti naroda koji nesebično daje konstruktivan doprinos ideji slobodne,antifašističke i proevropske Crne Gore”, kaže se u saopštenju BVCG.

Oni su naveli da Bošnjaci, brinući o svom nacionalnom i kulturnom idenitetu brinu i o svojoj državi – društvu koje treba još snažnije promovisati ravnopravnost, ravnomjeraniji razvoj, poštovanje ljudskih i manjinskih prava i sloboda, i civilizacijske vrijedbosti građanskog i demokratskog društva.

“Ponosni smo na svoje istorijsko nasljeđe, jezik, savremeno stvaralaštvo i sve naše posebnosti, duboko utkane u prošlost i društvenu realnost u multikulturne Crne Gore, te niko nema pravo da Bošnjacima osporava kontinuiranu spremnost i posvećenost da sa drugim zajednicama grade evropsku perspektivu naše države”, ističe se u saopštenju.

Navodi se da je bošnjačka zastava ukras mozaika Crne Gore.

“Koju možemo čuvati i graditi jedino njegovanjem dobrih odnosa kroz razumijevanje, odgovornost, solidarnost, poštovanje demokratskih principa, i u zajedništvu koje nam je prijeko potrebo u svim vremenima”, dodaje se u saopštenju.

Iz BVCG su rekli i da u skladu sa Ustavom i zakonima Crne Gore, bošnjačka zastava danas zauzima mjesto u svim institucijama, u opštinama gdje u značajnijem broju žive pripadnici bošnjačke zajednice.

“Stoga smo, cijeneći dobre međunacionalne prakse i demokratski kapacitet našeg društva, podsjetili čelnike lokalnih uprava, da danas, 11. maja istaknu svečanu bošnjačku zastvu”, navodi se u saopštenju.

