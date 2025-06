Podgorica, (MINA) – Borba protiv zloupotrebe droga zahtijeva zajedničko djelovanje institucija, stručnjaka, porodica i zajednice, a prevencija, pravovremeno liječenje i mogućnost oporavka moraju biti dostupni svima, smatraju u Ministarstvu zdravlja (MZD).

Iz tog resora, povodom 26. juna, Svjetskog dana borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga, podsjetili su na važnost kontinuirane borbe protiv zloupotrebe narkotika i podršku osobama koje se bore sa zavisnošću.

Navodi se da ovogodišnji slogan – „Razbijanje lanaca: Prevencija, liječenje i oporavak za sve“ – ukazuje na neophodnost sistemskog i sveobuhvatnog pristupa problemu, koji pogađa sve slojeve društva.

“Borba protiv zloupotrebe droga zahtijeva zajedničko djelovanje institucija, stručnjaka, porodica i zajednice. Prevencija, pravovremeno liječenje i mogućnost oporavka moraju biti dostupni svima, bez stigmatizacije i diskriminacije”, kaže se u sapštenju.

Ističe se da zloupotreba droga, kao i njihovo krijumčarenje, ima dalekosežne posljedice po pojedince, porodice i cijelo društvo.

“Velika dostupnost različitih psihoaktivnih supstanci, uključujući i nove sintetičke droge, zahtijeva jačanje preventivnih i terapijskih mjera, kao i efikasan odgovor nadležnih institucija na nacionalnom i međunarodnom nivou”, smatraju u MZD-u.

Oni su naveli da prema najnovijem Evropskom izvještaju o drogama za ovu godinu, tržište droga u Evropi karakteriše visoka dostupnost različitih supstanci – često veoma potentnih i čistih, uz sve prisutniju integraciju novih psihoaktivnih supstanci i oblika konzumacije.

Ocjenjuje se da poseban izazov predstavlja širenje droga putem interneta, uključujući pojavu novih oblika kanabisa, sintetičkih stimulansa i benzodiazepina bez recepta.

Podsjeća se da je u cilju suzbijanja ovog problema, Vlada Crne Gore, na predlog Ministarstva zdravlja, je donijela Strategiju za droge za period 2024–2027, sa pratećim Akcionim planom.

Iz MZD su kazali da strategija definiše četiri strateška cilja: unapređenje održivog i funkcionalnog nacionalnog sistema za smanjenje potražnje droga, jačanje intervencija smanjenja rizika i zaštite zdravlja korisnika, smanjenje dostupnosti droga kroz efikasne mehanizme i uspostavljanje funkcionalnog sistema monitoringa droga u Crnoj Gori.

Navodi se da je jedna od važnih aktivnosti već realizovanih u okviru Strategije je sprovođenje Evropskog internet istraživanja o upotrebi droga, koje je realizovao Institut za javno zdravlje Crne Gore u saradnji sa Agencijom Evropske unije za droge (EUDA).

Ističe se da je istraživanje pokazalo da je kanabis najčešće korišćena droga među ispitanicima, a slijede kokain i benzodiazepini bez ljekarskog recepta.

“Nalazi istraživanja potvrđuju potrebu da se politike prevencije, obrazovanja i tretmana još snažnije usmjere na mlade, kao i da obuhvate nove izazove koje donosi digitalno tržište droga”, kazali su iz MZD-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS