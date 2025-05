Podgorica, (MINA) – Borba protiv klimatskih promjena zahtijeva multisektorski pristup, koji vodi Direktorat za klimatske promjene i održivi razvoj u Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS), poručio je državni sekretar u tom Vladinom resoru, Zoran Dabetić.

Dabetić je, kako je saopšteno iz MERS-a, govorio na otvaranju dvodnevne regionalne radionice o pristupu klimatskom finansiranju za zaštitu kulturne baštine, vodenih sistema i biodiverziteta u Jugoistočnoj Evropi, koju organizuje Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) u partnerstvu sa MERS-om.

Navodi se da je cilj da radionica posluži kao platforma za razvoj integrisanih projektnih ideja koje tretiraju adaptaciju na klimatske promjene kroz zaštitu i održivu upotrebu kulturne baštine, vodenih resursa, biodiverziteta i sistema tradicionalne ishrane u Jugoistočnoj Evropi.

Dabetić je zahvalio UNESCO-u što je inicirao i izrazio interesovanje za organizaciju radionice u Crnoj Gori, kao i za njihovo vođstvo u podsticanju dijaloga.

“Sve države koje danas predstavljamo blagoslovene su izuzetnom prirodnom ljepotom i kulturnim bogatstvom — od planina i rijeka do istorijskih lokaliteta, različitih ekosistema i tradicionalne ishrane. To su stubovi naših ekonomija, istorije i naše zajedničke budućnosti”, istakao je Dabetić.

Prema njegovim riječima, svi su svjesni da uticaji klimatskih promjena nijesu više daleke projekcije, već sadašnja stvarnost.

“Mnoge države su obavezane da smanje uticaje klimatskih promjena u skladu sa konvencijama poput Okvirne konvencije UN o klimatskim promjenama i Konvencije o biološkoj raznolikosti, zajedno sa pripadajućim protokolima, sporazumima i okvirima”, naveo je Dabetić.

On je rekao da se u Crnoj Gori svjedoči porastu temperatura, učestalim šumskim požarima, sušama i olujnim nepogodama.

Dabetić je istakao da ti izazovi ugrožavaju ne samo životnu sredinu, nego i turizam, sigurnost hrane i otpornost zajednica.

„Borba protiv klimatskih promjena zahtijeva multisektorski pristup, koji vodi Direktorat za klimatske promjene i održivi razvoj unutar MERS-a, odgovoran za pripremu važnih nacionalnih dokumenata na ovu temu”, naveo je Dabetić.

On je istakao da radionica pruža vrijednu platformu za istraživanje punog potencijala klimatskog finansiranja, kroz mehanizme poput Zelenog klimatskog fonda i Adaptacionog fonda, koji mogu podržati integrisana i zajednički vođena rješenja.

„Posebno nas ohrabruje fokus radionice na pretvaranju nacionalnih prioriteta u investiciono spremne projektne ideje — kako na regionalnom, tako i na nacionalnom nivou”, zaključio je Dabetić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS