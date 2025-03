Boravak djece u predškolskim ustanovama subvencioniše šest opština

Podgorica, (MINA) – Troškove boravka i ishrane djece u predškolskim ustanovama subvencioniše šest crnogorskih opština, kazala je Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović i pozvala ostale lokalne samouprave da slijede taj primjer.

Jakšić Stojanović je poručila da Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) snažno podržava napore lokalnih samouprava koje su i ove godine budžetom prepoznale subvencije za troškove boravka i ishrane djece u predškolskim ustanovama.

„Već šest crnogorskih opština donijelo je odluku da subvencioniše boravak djece u predškolskim ustanovama na teritorijima svojih opština“, navela je Jakšić Stojanović u saopštenju.

Ona je navela da su subvencije od 100 odsto za plaćanje troškova boravka i ishrane djece u predškolskim ustanovama obezbijedile opštine Žabljak od januara 2023. godine, Šavnik i Cetinje od januara prošle godine, a Plužine od januara ove.

„Opštine Zeta i Mojkovac od januara ove godine troškove boravka djece subvencionišu u iznosu od 50 odsto“, rekla je Jakšić Stojanović.

Ona je poručila da MPNI daje punu podršku takvim inicijativama koje imaju za cilj pružanje podrške roditeljima i starateljima najmlađih, ali i stvaranju uslova da sva djeca imaju jednake mogućnosti i pristup vaspitno-obrazovnom procesu.

„Pozivamo sve ostale lokalne samouprave da slijede pomenute primjere i prepoznaju značaj ulaganja u unapređenje kvaliteta vaspitno-obrazovnog procesa na svim nivoima jer zajedno možemo mnogo više i mnogo bolje, u interesu naše djece i društva u cjelini“, rekla je Jakšić Stojanović.

