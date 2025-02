Bjeković: Pozitivni rezultati uprkos brojnim izazovima

Podgorica, (MINA) – Sud za prekršaje u Podgorici je, sa odjeljenjima u Nikšiću, Danilovgradu i Cetinju, prošle godine postigao pozitivne rezultate, uprkos brojnim izazovima, kazala je predsjednica tog suda Nada Bjeković.

Ona je rekla da je u prošloj godini stopa ažurnosti na nivou suda bila 111,25 odsto.

„Tokom cijele godine sud je radio bez četvoro sudija (bolovanje, roditeljsko odsustvo, napredovanje), a od avgusta bez još dvoje sudija (bolovanje, odlazak u starosnu penziju), dok je jedan sudija bio na bolovanju do tri mjeseca“, navela je Bjeković u saopštenju.

Kako je kazala, u junu prošle godine jedan sudija je izabran i raspoređen u Sud za prekršaje u Podgorici.

„Rad suda u ovako deficitarnom stanju kada je u pitanju broj sudija, uz maksimalne napore ostalih sudija i svih zaposlenih, rezultirao je odličnom stopom ažurnosti od preko 100 odsto, kako u redovnom, tako i izvršnom postupku“, rekla je Bjeković.

Ona je kazala da je Sud za prekšraje u Podgorici, sa odjeljenjima, prošle godine imao u radu 72.336 predmeta, što je za 3,8 odsto manje u odnosu na 2023.

„Broj riješenih predmeta u prošloj godini je 37.051 predmet, što je za 2,84 odsto više u odnosu na 2023. godinu“, rekla je Bjeković.

Ona je navela da je prosječno po sudiji broj riješenih predmeta 1.482.

Bjeković je kazala da je Sud za prekršaje i tokom prošle godine postigao zavidan kvalitet rada, koji se izražava kroz nizak procenat ukinutih odluka u žalbenom postupku, odnosno visok procenat potvrđenih odluka.

„Tako je broj ukinutih odluka u redovnom postupku bio 163, u odnosu na 957 predmeta koliko je riješeno po žalbi, što iznosi 17,03 odsto, dok u izvršnom – IPS postupku nije bilo ukinutih odluka“, rekla je Bjeković.

Ona je istakla da je najviše prvostepenih prekršajnih predmeta u radu bilo iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, i to 30.864 ili 67,83 odsto.

Kako je dodala Bjeković, značajniji procenat u strukturi čine i predmeti iz oblasti zakona o javnom redu i miru, o zaštiti od nasilja u porodici, sprečavanju zloupotreba droga, kao i Zakona o sprečavanju korupcije.

U saopštenju se navodi da je u 10.892 prvostepenih predmeta izrečena novčana kazna, u 368 kazna zatvora, u 198 uslovna osuda, a u 1.620 opomena.

Kako se dodaje, u 13 predmeta izrečena je zaštitna mjera, u 281 vaspitna mjera, a u 4.357 predmeta postupak je obustavljen.

„U 3.255 ili 13,59 odsto predmeta nastupila je zastara“, navodi se u saopštenju.

Bjeković je kazala da je na to što je broj zastara u odnosu na broj riješenih predmeta 13,59 odsto, prevenstveno uticao rad suda s manjim brojem sudija.

Ona je istakla da su, poštujući Zakon o sudovima, oduzimani predmeti ako je sudija spriječen da vrši sudijsku funkciju duže od tri mjeseca, nakon čega su slučajnom dodjelom predmeti dodjeljivani u rad drugim sudijama.

„Stoga, u određenim predmetima mijenjan je sudija i po nekoliko puta, a što se moralo odraziti i na vođenje postupka, odnosno nastupanje zastarjelosti“, rekla je Bjeković.

Ona je naglasila da postoje i problemi u saradnji s Upravom policije.

Bjeković je objasnila da neodazivanje podnosilaca zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka ili neopravdani izostanci sa zakazanih pretresa, dovode do bespotrebnog odlaganja pretresa, odugovlačenja postupaka i do nastupanja zastarjelosti vodenja prekršajnih postupaka.

Navodi se da je Sud za prekršaje u Podgorici, sa odjeljenjima u Nikšiću, Danilovgradu i Cetinju, tokom prošle godine naplatio ukupno 1.781.611 EUR i da je u tom periodu izvršeno 147 kazni zatvora u trajanju od 3.630 dana.

„Istaknuti rezultati su na zavidnom nivou, uprkos činjenici da ovaj sud ima nemale probleme kada je u pitanju saradnja sa Upravom policije, odnosno postupanje službenika Uprave policije po naredbama za dovođenje i sprovođenje osuđenih lica“, kaže se u saopštenju.

Bjeković je kazala da su u rješavanje tog problema uloženi veliki napori koji su rezultirali određenim pomacima.

Kako je navela, to nije dovoljno, pa će i u narednom periodu posebna pažnja biti usmjerena na rješavanju konkretnog problema.

Bjeković je istakla da efikasnost, efektivnost i transparentnost svog rada sud obezbjeđuje i u predmetima formiranim po zahtjevima za slobodan pristup informacijama, pa su od šest zahtjeva prošle godine usvojena tri.

„Ovaj sud će nastojati da se zalaganjem sudija, kao i svih zaposlenih, i u ovoj godini ostvare pozitivni rezultati, sa tendencijom da budu bolji nego prošle godine koja je, uprkos brojnim izazovima, ocijenjena kao uspješna“, zaključuje se u saopštenju.

