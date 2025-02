Bezbjednosna situacija u državi stabilna

Podgorica, (MINA) – Bezbjednosna situacija u Crnoj Gori je stabilna, uprkos kontinuitetu složenih bezbjednosnih izazova, koji se naročito tiču djelovanja visokorizičnih organizovanih kriminalnih grupa, ocijenjeno je na sjednici Savjeta za odbranu i bezbjednost.

Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, na sjednici Savjeta je razgovarano i o tragediji na Cetinju od 1. januara, kao i o preduzetim i planiranim mjerama nadležnih državnih organa.

Navodi se da se na sjednici govorilo i o aktuelnoj inicijativi koja se tiče otvaranja parlamentarne istrage i formiranja Anketnog odbora povodom politički motivisanih ubistava i napada u prošlosti, kao i inicijativi za proglašenje narko – kartela terorističkim organizacijama.

„Predsjednik i članovi Savjeta dali su punu podršku nadležnim državnim organima u borbi protiv svih oblika kriminala, uključujući i intenziviranje aktivnosti na unaprjeđenju relevantnog zakonodavnog okvira, sa posebnim osvrtom na porijeklo imovine i efikasnost sudskih procesa“, kaže se u saopštenju.

Osim Milatovića, kao i članova Savjeta, predsjednika Skupštine Andrije Mandića i premijera Milojka Spajića, u radu sjednice po pozivu su učestvovali predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić, vrhovni državni tužilac Milorad Marković, glavni specijalni tužilac Vladimir Novović.

Sjednici su prisustvovali i potpredsjednik Vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić, ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, ministar pravde Bojan Božović i vršilac dužnosti (v.d.) direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Ivica Janović.

Na sjednici su bili i predsjednik skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu Miodrag Laković, v.d. direktor Uprave policije Lazar Šćepanović i savjetnik predsjednika Vlade Todor Goranović.

Najavljeno je da će se Savjet u tom sastavu sastajati po potrebi, a najmanje jednom polugodišnje i u skladu sa svojim ustavnim i zakonskim ovlašćenjima preduzimati odgovarajuće mjere u interesu države i svih njenih građana.

