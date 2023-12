Bez zarada dostojnih profesije, nema promjena u obrazovnom sistemu

Podgorica, (MINA) – Ukoliko prosvjetni kadar nema zarade dostojne te profesije, ne može se govoriti ni o osnovnim uslovima sa promjene koje su neophodne obrazovnom sistemu Crne Gore, poručili su iz Centra za građansko obrazvanje (CGO).

Iz te organizacije su kazali da je neophodno da Vlada ispoštuje obećano povećanje zarada za deset odsto prosvjetnim radnicima od januara naredne godine.

Povećanje je, kako su podsjetili, ugovoreno granskim kolektivnim ugovorom.

„Jasno je da, ukoliko kadar u prosvjeti nema zarade dostojne te zahtjevne profesije, ne možemo govoriti ni o osnovnim uslovima za nasušno potrebne promjene u obrazovnom sistemu Crne Gore“, poručili su iz CGO.

Iz te organizacije su podsjetili da je premijer Milojko Spajić u ekspozeu obećao skandinavski model obrazovanja.

Oni su objasnili da taj model podrazumijeva jačanje motivacije i osposobljenosti kroz cjeloživotno učenje nastavnog kadra, „koji kontinuirano osmišljava i unaprjeđuje modele nastave“.

Budžet za Ministarstvo prosvjete mogao je i, kako su naveli, morao biti objektivnije opredijeljen kroz kvalitetniju raspodjelu budžetskih stavki.

Iz CGO su poručili da je “neodgovorno ignorisati obaveze prethodne izvršne vlasti”, jer to, kako su naveli, dovodi u stanje neizvjesnosti čitave kategorije u društvu.

“A posebno imajući u vidu uspostavljenu dinamiku smjenjivosti vlasti”, kazali su iz CGO.

