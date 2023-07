Begović: Za nastavak reformi neophodan izbor VDT-a u punom mandatu

Podgorica, (MINA) – Tužilaštvu je za kontinuirani nastavak započetih reformi, koje su evidentne i koje su dale konkretne rezultate, neophodno dugoročno rješenje, odnosno izbor Vrhovnog državnog tužioca (VDT) u punom mandatu, smatra vršiteljka dužnosti VDT-a Tatjana Begović.

Begović je u intervjuu za Dan podsjetila, od 2019.godine, na četiri javna poziva Skupština nije izabrala vrhovnog državnog tužioca

“Kada je u pitanju posljednji, peti javni poziv, iz januara ove godine, Tužilački savjet je ponovo obavio svoj dio posla. Nakon okončanog javnog poziva i svih neophodnih procedura, Skupštini Crne Gore upućen je predlog za izbor VDT-a”, rekla je Begović.

On je kazala da je izjašnjavanje o tom predlogu na čekanju od maja.

“Mi smo više puta ukazivali da nam je za kontinuirani nastavak započetih reformi, koje su evidentne i koje su dale konkretne rezultate, neophodno dugoročno rješenje, odnosno izbor VDT-a u punom mandatu, a glavni preduslov za to jeste izjašnjavanje poslanika o ovom važnom pitanju”, smatra Begović.

Upitana šta je sve urađeno u sklopu novootvorene istrage u predmetu ubistva Duška Jovanovića i da li će neki tužioci odgovarati za propuste u postupanju u tom predmetu, Begović je odgovorila

da je u ranijem Više državno tužilaštvo u Podgorici pokrenulo postupak protiv jedne osobe, koji je okončan pravosnažnom osuđujućom presudom.

Prema njenim riječima, u nadležnom državnom tužilaštvu, ispitivana su različita saznanja i informacije o ovom događaju.

“U potpunosti razumijem Vašu i interesovanje cjelokupne javnosti za ovaj predmet, ali isto tako molim za razumjevanje, jer nijesmo o mogućnosti da saopštimo detaljnije informacije kako bismo zaštitili postupak, koji bi saopštavanjem detaljnijih informacija mogao da bude doveden u pitanje”, poručila je Begović.

Ona je ukazala da je u toku rad na izmjeni Zakona o Državnom tužilaštvu Crne Gore u okviru kog, predstavnici Državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta koji su članovi Radne grupe, nastoje da doprinesu definisanju u praksi primjenjivih i preciznijih zakonskih rješenja.

Begović je istakla da će nastojati da doprinesu da se novim zakonskim rješenjem preciziraju kriterijumi za ocjenjivanje državnih tužilaca, kao i za utvrđivanje njihove disciplinske i etičke odgovornosti.

“I sama sam kritikovala činjenicu da svi državni tužioci dobijaju ocjenu odličan, jer sam svjesna da postoje razlike u radu nas, državnih tužilaca, i da se ovakvom vrstom ocjenjivanja ne stimulišu državni tužioci koji svoju funkciju obavljaju maksimalno profesionalno”, rekla je Begović.

On je kazala da su u namjeri da se prekine sa takvom praksom, donijeli odluku o izmjeni pravila za ocjenjivanje državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava.

“Samo izmjena tih pravila nije dovoljna da bi se kvalitet rada državnih tužilaca ocjenjivao u potpunosti objektivno, jer su, za to neophodne izmijene Zakona o državnom tužilaštvu”, kazala je Begović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS