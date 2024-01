Bauer: NATO cijeni vojnu i političku podršku Crne Gore Ukrajini

Podgorica, (MINA) – NATO cijeni vojnu i političku podršku Crne Gore Ukrajini u trenucima složene bezbjednose situacije na istoku, poručio je predsjednik Vojnog komiteta NATO-a Rob Bauer.

Bauer je u razgovoru sa crnogorskim predsjednikom Jakovom Milatovićem, naglasio da je važno što je Crna Gora prepoznala značaj zajedničke i odlučne reakcije po pitanju ruske agresije na Ukrajinu.

Iz Milatovićevog kabineta saopšteno je, da su sagovornici konstatovali da je rat u Ukrajini potvrdio ulogu NATO-a za širu globalnu bezbjednost i da je izražavanjem solidarnosti sa partnerima i među državama članicama demonstrirano puno jedinstvo Alijanse.

Milatović je, kako se navodi, istakao da je Crna Gora posvećena glavnim spoljnopolitičkim ciljevima, prevashodno kada se radi o kredibilnom članstvu u NATO, kao i ubrzanju evropskih integracija.

Milatović je dodao da su stabilnost i bezbjednost Zapadnog Balkana posebno važni i naglasio ključnim, to što Alijansa prepoznaje strateški značaj regiona.

On je poručio da se evropska i evroatlantska orijentacija regiona moraju čuvati i dodatno podsticati.

“Ukazao je, da je Crna Gora u budžetu za 2024. godinu namijenila 2% BDP-a za rashode za odbranu, od toga 35 odsto za modernizaciju i da je planarino da se nastavi sa daljim ulaganjima u odbrambeni sistem naše zemlje”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Milatović podsjetio na značaj daljeg jačanja političke i praktične podrške NATO-a i Evropske unije u reformi, regionalnog mira i bezbednosti što, kako je kazao, doprinosi opštoj otpornosti regiona na sve izazove sa kojima se kao dio međunarodne zajednice suočava.

