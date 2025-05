Baranin uhapšen zbog ugrožavanja sigurnosti

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su V.Z. (42) iz Bara, osumnjičenog za krivično djelo ugrožavanje sigurnosti, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je barska policija postupala po prijavi oštećenog da ga je na željezničkoj stanici u Baru, po izlasku iz voza, fizički napao V.Z.

Iz policije su kazali da je V.Z. operativno interesantna osoba iz Bara, povratnik u izvršenju krivičnih djela i prekršaja.

Kako su naveli, V.Z. je oštećenog uhvatio rukom oko vrata i prislanjao mu nož uz tijelo, nakon čega da je uz prijetnje odveo do svoje zgrade, gdje mu je oduzeo torbicu sa telefonom, novcem i dokumentima, kao i ručni sat.

„Pripadnici Odjeljenja bezbjednosti Bar su nakon preduzetih hitnih i sveobuhvatnih operativno-taktičkih mjera i radnji locirali V.Z. koji je, nakon prikupljenog obavještenja, uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su pretresom stana koji koristi V.Z. pronađeni ukradeni predmeti.

