Bajić: Mjerenje je osnova svakodnevnog života

Podgorica, (MINA) – Metrologija je ključni dio svakodnevnog života, koji osigurava tačnost i pravičnost u svim segmentima društva, poručila je direktorica Zavoda za metrologiju Gordana Bajić.

Zavod za metrologiju – nacionalni metrološki institut, danas je u Podgorici obilježio 150 godina od potpisivanja Metarske konvencije, u saradnji sa Elektrotehničkim i Mašinskim fakultetom Univerziteta Crne Gore, a povodom Svjetskog dana metrologije.

Bajić je rekla da Zavod za metrologiju, obilježava 150 godina od potpisivanja Metarske konvencije — sporazuma koji je utemeljio međunarodni sistem mjernih jedinica i omogućio da cijeli svijet mjeri fizike veličine istim pravilima.

Kako je kazala, to je važan jubilej, jer metrologija nije nešto što se tiče samo laboratorija i naučnih istraživanja, već je prisutna u svakodnevnom životu svakog čovjeka.

„Ona je tu kad kupujete voće na pijaci i očekujete da vaga bude tačna. Ona je u svakom lijeku koji vam je prepisan, u svakom mjerilu brzine automobila, litru goriva koje sipate u automobile, kao i u svakom brojilu električne energije ili vodomjeru“, navela je Bajić.

Ona je istakla da jubilej obilježavaju u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore, da bi mladima približili tu oblast i podstakli ih da prepoznaju metrologiju kao važan dio nauke, tehnologije i razvoja.

„Crna Gora je dio međunarodnog metrološkog sistema i naša uloga je da obezbijedimo povjerenje u svako mjerenje. Danas slavimo to povjerenje kao temelj sigurnosti, poštenja i napretka“, rekla je Bajić.

Pomoćnik direktorice Zavoda za metrologiju Tomo Božović rekao je da danas imaju obavezu da približe građanima šta je zapravo metrologija.

„Metrologija je nauka o mjerenjima, mjernim jedinicama, njihovim metalonima i mjerilima. Ona nije nešto apstraktno i rezervisano za laboratorije i naučne radove i ona je oduvijek sa nama“, rekao je Božović.

Kako je kazao, metrologija je prisutna u životima ljudi počevši od trenutka mjerenja nakon rađanja, pa preko svakodnevnih aktivnosti kao što su odlazak u trgovinu, plaćanje računa za utrošene energente, vožnja taksijem, pa sve do trenutka kada se nešto projektuje, proizvodi ili gradi.

„Neko je jednom lijepo rekao da je metrologija tiha garancija da je sve urađeno kako treba“, rekao je Božović.

On je objasnio da je Zavod za metrologiju organ državne uprave nadležan za poslove u oblasti metrologije.

„To je naš nacionalni metrološki institut koji kroz rad svojih devet aktivizacionih laboratorija obezbjeđuje metrološku usljedljivost mjerenja u državi. Obezbjeđuje primjeru međunarodnog sistema mjernih jedinica“, kazao je Božović.

Kako je naveo, u Zavodu za metrologiju se ocjenjuje usaglašenosti mjernih instrumenta sa propisanim zahtjevima, primenjuje nadzor nad njihovom upotrebu i vrši kontrola predmeta od dragocjenih metala.

„Zavod za metrologiju zajedno sa Akredatitacionim i tijelom Crne Gore i Institutom za standardizaciju čini osnovu infrastrukture kvaliteta države“, naglasio je Božović.

Prema njegovim riječima, krajnji cilj je kvalitetan proizvod na tržištu, odnosno zaštićen i zadovoljan potrošač.

Božović je istakao da se Zavod u radu susreće sa brojnim izazovima, a postoje dva koja nijesu uspjeli da riješe – nedostatak trajnog rješenja poslovnog prostora za Zavod i manjak administrativnih kapaciteta.

„Nadamo se da će se u naradnoj godini, kada slavimo 20 godina od osnivanja Zavoda za metrologiju, ova pitanja pomjeriti sa mrtve tačke“, poručio je Božović.

Dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore Radoje Vujadinović, rekao je da samo mjerenje i metrologija kao nauka predstavljaju temelj savremenog mašinstva i da su neizostavni segment inženjerskog obrazovanja i istraživanja.

“Na Mašinskom fakultetu njihova uloga je višestruka, od osnovnog razumijevanja fizičkih veličina i jedinica, preko kontrole kvaliteta proizvodnje, pa sve do razvoja naprednih tehničkih sistema i novih tehnologija”, kazao je Vujadinović.

Kako je istakao, u oblasti mašinstva svaki milimetar, svaka sekunda, može da bude od presudnog značaja.

“Metrologija omogućava tačnost, pouzdanost i ponovljivost inženjarskih podataka. Bez preciznog mjerenja nema mogućnosti, ni kvalitetnog projektovanja, niti ocjenjivanja proizvoda ili tehničkih Sistema”, naglasio je Vujadinović.

On je naveo da je mjerenje jezik kojim komuniciraju nauka, industrija i inovacije.

“Na Mašinskom fakultetu metrologija je sastavni dio obrazovanja budućih inženjera. Kroz teoretsku nastavu i praktični rad u savremeno opraemljenim laboratorijama studenti stiču praktična znanja i vještine koje su ključne za njihovu buduću profesionalnu karijeru”, istakao je Vujadinović.

Kako je rekao, laboratorije za mjerenje na fakultetu pružaju studentima mogućnost rada sa modernom mjernom opremom i sistemima, razvijaju osjećaj za preciznost, sistematičnost i odgovornost, što su osobine izuzetno važne u inženjerskoj instruciji.

Vujadinović je kazao da je na Mašinskom fakultetu metrologija ključni stub u obrazovanju kompetentnih, preciznih i odgovornih inženjera koji su spremni da odgovore na izazove savremene tehnike i tehnologije.

On je istakao da u ovoj godini svjetski dan metrologije ima poseban značaj, jer se upravo ove godine obilježava 150 godina od potpisivanja Metarske konvencije.

Prema riječima Vujadinovića, precizna mjerenja omogućavaju razvoj novih tehnologija, unapređivanje proizvodnih procesa i osiguranje kvaliteta proizvoda.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS